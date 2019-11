Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","shortLead":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","id":"20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f970d8-02a7-476a-8d82-c9cb655a0b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","timestamp":"2019. november. 13. 18:44","title":"Baleset miatt nem jár az M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal nagyobb pártjai nem elég erősek ahhoz, hogy stabil kormányt alakítsanak, így a kormányzáshoz szükség lesz a nemzeti kisebbségek nem függetlenségpárti erőinek a támogatására is. A baloldali koalíció első megegyezése már megszületett, a szocialisták összefogtak a Podemos nevű párttal. Az alkukészséget növeli, hogy újabb választást egyetlen nagy párt sem akar, félő ugyanis, hogy tovább erősödik a radikális jobboldali Vox. ","shortLead":"A négy év alatt negyedik spanyolországi választás a korábbiaknál is kuszább eredményt hozott: a bal- és a jobboldal...","id":"20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a6d10-bd78-4029-a2e0-af102c51d0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cecdc4b-fd49-405f-a31a-b123ab717192","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Spanyolorszag_a_bizonytalansagot_valasztotta","timestamp":"2019. november. 12. 15:00","title":"A baloldali alku ellenére is bizonytalan a spanyol kormány jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön rész készül a legendás sorozatból.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön...","id":"20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be50294-3dfc-40e9-887c-6772d927f91d","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","timestamp":"2019. november. 13. 10:25","title":"Valami készül: tényleg visszatér a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alacsonyabb árkategóriájú Model Y-t fogják a német fővárosban gyártani.","shortLead":"Az alacsonyabb árkategóriájú Model Y-t fogják a német fővárosban gyártani.","id":"20191113_berlin_tesla_gyar_elon_musk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa62290-e3a3-4839-8710-268306359ec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aab2cd9-ca3a-4b3e-ad4d-452d3c17fc7e","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_berlin_tesla_gyar_elon_musk","timestamp":"2019. november. 13. 08:05","title":"Berlinben építi meg első európai Tesla-gyárát Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","shortLead":"Az áruházlánc figyelmezteti vásárlóit, hogy ne dőljenek be.","id":"20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ed6a2c2-62a7-49dd-a251-c8bb48a9505e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_A_Tesco_neveben_igernek_csalok_tizezres_kupont","timestamp":"2019. november. 12. 15:45","title":"A Tesco nevében ígérnek csalók tízezres kupont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan választás, amit nem nyert meg a kormánypárt, az ujjgyakorlattá alakult agresszív hatalomgyakorlás után új magatartásformát kell keresni – az ellenzékiséget kell megtöltenie a Fidesznek tartalommal. A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése megmutatta, hogy ezt még tanulni kell.","shortLead":"Oda a fővárosi többség, és több nagyvárost is elveszített a Fidesz októberben. 2006 óta ez volt az első olyan...","id":"20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6e8a715-4492-4802-8c7d-33703c42e55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"061d2d8e-2531-466c-8a87-9ed6adeade0e","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Megakadt_a_Fidesz_torkan_hogy_ellenzekben_kell_lennie","timestamp":"2019. november. 13. 17:30","title":"Megakadt a Fidesz torkán, hogy ellenzékben kell lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Üzleti lehetőségnek kell tekinteni a klímaváltozást. ","shortLead":"Üzleti lehetőségnek kell tekinteni a klímaváltozást. ","id":"20191113_Ader_Magyarorszag_a_klimavaltozas_nyertese_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ca3d13-54fe-42c6-a20a-320dbe012f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Ader_Magyarorszag_a_klimavaltozas_nyertese_lehet","timestamp":"2019. november. 13. 20:35","title":"Áder: Magyarország a klímaváltozás nyertese lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kavicsot szállító teherautó csapódott egy busz oldalának Nyitragerencsérnél. Eddig 12 halálos áldozatról és 20 sérültről számoltak be a hatóságok.","shortLead":"Egy kavicsot szállító teherautó csapódott egy busz oldalának Nyitragerencsérnél. Eddig 12 halálos áldozatról és 20...","id":"20191113_Teherauto_utkozott_egy_kozepiskolasokkal_teli_busszal_12en_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fad4b5a2-5277-41f0-9b1a-9e9372d36b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c446ff6e-c6a6-4197-b93b-9ebb7140c225","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Teherauto_utkozott_egy_kozepiskolasokkal_teli_busszal_12en_meghaltak","timestamp":"2019. november. 13. 15:55","title":"Teherautó ütközött egy középiskolásokkal teli busszal, 12-en meghaltak Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]