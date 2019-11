Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","shortLead":"A független képviselő szerint az erőmű súlyos mulasztásokat követett el, ezért átfogó vizsgálatra van szükség.","id":"20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99f61570-d28e-45ee-816d-3414ec453300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aeadaa1-08b8-4c8d-bbf0-5500b23743dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_szel_bernadett_ombudsman_matrai_eromu_visonta_baleset","timestamp":"2019. november. 23. 19:50","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordult a Mátrai Erőműben történt baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két nappal a bemutatása után már csaknem 150 ezer rendelés érkezett a Tesla újdonságára, a Cybertruckra.\r

","shortLead":"Két nappal a bemutatása után már csaknem 150 ezer rendelés érkezett a Tesla újdonságára, a Cybertruckra.\r

","id":"20191124_tesla_cybertruck_kereslet_rendeles_elon_musk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe64ad92-ce9a-4123-93b0-06d7e489c4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c78bc4-b101-4bce-b1b0-259283564604","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_tesla_cybertruck_kereslet_rendeles_elon_musk","timestamp":"2019. november. 24. 13:05","title":"Odavannak a Tesla fura újdonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szem követésére kifejlesztett technológiának köszönhetően a tudósok minden eddiginél erősebb bizonyítékot mutattak arra, hogy az emberszabású majmok is rendelkeznek a tudatelmélet avagy a mentalizáció képességével.","shortLead":"A szem követésére kifejlesztett technológiának köszönhetően a tudósok minden eddiginél erősebb bizonyítékot mutattak...","id":"20191124_evolucio_emberszabasu_majom_tudatelmelet_kiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d133aa3c-3253-42f8-adaf-637ac1085dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_evolucio_emberszabasu_majom_tudatelmelet_kiserlet","timestamp":"2019. november. 24. 09:03","title":"47 emberszabású majom tekintetét figyelték meg a tudósok, meglepő felfedezésre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazugságokat terjesztettek a Miniszterelnökséget vezető miniszterről, ez volt a vétkük. A kormányt hasonló ügyben nemrég marasztalta el a bíróság.\r

\r

","shortLead":"Hazugságokat terjesztettek a Miniszterelnökséget vezető miniszterről, ez volt a vétkük. A kormányt hasonló ügyben...","id":"20191123_Gulyas_Gergely_alhiroldalakat_jelentett_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8eabac-8626-48a2-af11-a657df916879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5c1401-057f-413b-a905-bf708394e437","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Gulyas_Gergely_alhiroldalakat_jelentett_fel","timestamp":"2019. november. 23. 11:18","title":"Gulyás Gergely álhíroldalakat jelentett fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset.","shortLead":"A főváros felé vezető oldalon történt a baleset.","id":"20191124_m1_autopalya_baleset_negyes_karambol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a5d83e-e32e-4550-bddd-a2d744832e89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191124_m1_autopalya_baleset_negyes_karambol","timestamp":"2019. november. 24. 10:48","title":"Négy autó ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","shortLead":"Az alábbi, mesterséges intelligenciával működő program néhány kattintásnyira redukálja le egy fotó minőségi javítását.","id":"20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c0c5b2-4d7e-4815-a3da-c0f46826edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80597ebc-5941-40b3-9bb4-fc7b7fe934a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191123_alacsony_felbontasu_fotok_feljavitasa_mesterseges_intelligenciaval_fenykep_fotoszerkesztes_ingyenes_szoftver_letoltes_program","timestamp":"2019. november. 23. 08:03","title":"Így javíthatja fel alacsony felbontású fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint csak kiemelt jelentőségű Európai Tanács-i ülések után szoktak a miniszterelnökök a Parlamentnek beszámolni, ezt a szokást nem derogált átvenni Gyurcsány Ferenctől.\r

\r

","shortLead":"A párt szerint csak kiemelt jelentőségű Európai Tanács-i ülések után szoktak a miniszterelnökök a Parlamentnek...","id":"20191123_Magyarazza_a_Fidesz_az_Orban_mulasztasahoz_kapcsolodo_parlamenti_szabaly_atirasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c315345-e280-4743-80fb-aa740b41438c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"189ce06c-5a0d-4fe1-acf2-7949d6a6012a","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Magyarazza_a_Fidesz_az_Orban_mulasztasahoz_kapcsolodo_parlamenti_szabaly_atirasat","timestamp":"2019. november. 23. 15:05","title":"Magyarázza a Fidesz az Orbán mulasztásához kapcsolódó parlamenti szabály átírását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések - állítja az ADL.","shortLead":"Kelet-Európában követelte a legtöbb áldozatot a holokauszt, és ma is itt a legerősebbek a zsidók elleni érzések...","id":"20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5417fa51-dec1-4381-8f04-4f80c05f9720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d33342-42dc-4307-a489-126be7e1b8b8","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_Lesujto_kepet_fest_a_magyarorszagi_antiszemitizmusrol_egy_felmeres","timestamp":"2019. november. 23. 07:26","title":"Lesújtó képet fest a magyarországi antiszemitizmusról egy felmérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]