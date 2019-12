Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig a tüntetők egészen mást mondtak. Videós riportunk a szombati pedagógustüntetésről.","shortLead":"Míg az Emmi azt próbálta hangsúlyozni, hogy a tanárok a béremelésért és nem a Fidesz ellen demonstrálnak, addig...","id":"20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=156ee4c7-e8e2-4941-8af5-bda4e33d94cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c07eef-7e58-4596-91e2-49c7b6e78959","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Uzentek_a_tuntetesen_a_kormanynak_Szeretnenk_a_boomerek_szarvat_letorni__video","timestamp":"2019. november. 30. 17:30","title":"Üzentek a tüntetésen a kormánynak: Szeretnénk a boomerek szarvát letörni - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","shortLead":"Kötényben, sütikkel körülvéve.","id":"20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84eb9af4-d17d-456e-b411-194144d257e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6add7c-723a-4859-b701-88bed4613ee7","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Igy_meg_biztosan_nem_latta_Vilmos_herceget_es_Katalin_hercegnet","timestamp":"2019. december. 01. 16:46","title":"Így még biztosan nem látta Vilmos herceget és Katalin hercegnét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal, Kásler 1100 évet ment vissza, Kubatov és Kocsis, pedig még mindig a Nélküleden lovagol.","shortLead":"A Fidelitas tisztújító kongresszusán felszólalt szinte a Fidesz teljes krémje. Kövér szembement az illiberalizmussal...","id":"20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6807c686-5bc5-4a64-9619-05d6ffe032a4","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kover_odaszurt_egyet_az_Orbanfele_illiberalis_demokracianak","timestamp":"2019. november. 30. 14:58","title":"Kövér odaszúrt egyet az Orbán-féle illiberális demokráciának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e52316-b8ab-4f36-9391-4c2532f8ef23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek vonultak utcára Berlinben és Párizsban is a héten. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak a túlszabályozottság fáj. ","shortLead":"Tízezrek vonultak utcára Berlinben és Párizsban is a héten. A németeknek az új zöldintézkedés, a franciáknak...","id":"20191130_Tobb_ezer_traktor_vonult_Berlin_es_Parizs_utcaira_a_zoldintezkedesek_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e52316-b8ab-4f36-9391-4c2532f8ef23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b33ef55-cdf9-436d-b3dc-2c0f87ed5bb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Tobb_ezer_traktor_vonult_Berlin_es_Parizs_utcaira_a_zoldintezkedesek_miatt","timestamp":"2019. november. 30. 11:45","title":"Több ezer traktor vonult Berlin és Párizs utcáira a zöldintézkedések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","shortLead":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","id":"20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300c2fa-1ee7-4ac2-8e6e-f46c6994bc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2019. december. 01. 17:48","title":"Németh Szilárd az \"egyre erősödő migrációs nyomás miatt\" összehívta a bevándorlásellenes kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben ő és utasa megsérült","shortLead":"A balesetben ő és utasa megsérült","id":"20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eca5074-eb40-46ba-9c89-81fb63f79c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191201_Ittasan_karambolozott_egy_15_eves_fiu_Zalaban","timestamp":"2019. december. 01. 10:01","title":"Ittasan karambolozott egy 15 éves fiú Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter a Fidelitas-kongresszuson beszélt. ","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter a Fidelitas-kongresszuson beszélt. ","id":"20191130_Nem_csak_focistaknak_nyit_akademiat_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cf066c-4215-456b-ae2f-f536a1eb1128","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Nem_csak_focistaknak_nyit_akademiat_a_kormany","timestamp":"2019. november. 30. 12:56","title":"Nem csak focistáknak nyit akadémiát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek óta zuhanórepülésben van a HIV/AIDS miatti halálesetek száma. A világ különböző tájain nem egyformán örülhetnek, Kelet-Európában például egyre többeket érint a járvány.","shortLead":"Hosszú évek óta zuhanórepülésben van a HIV/AIDS miatti halálesetek száma. A világ különböző tájain nem egyformán...","id":"20191201_hiv_fertozottek_aids_aldozatainak_szama_halaleset_statisztika_unaids","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dcf41c-4d3d-4674-8f02-3d89d67d5dea","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_hiv_fertozottek_aids_aldozatainak_szama_halaleset_statisztika_unaids","timestamp":"2019. december. 01. 11:03","title":"Kevés ennél örömtelibb grafikon van az AIDS világnapján – de szomorú, hogy sokakat rosszul érint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]