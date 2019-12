Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"360","description":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem az MSZP és a Fidesz politikai pályájáról is. A HVG-ben megjelent véleménycikkében Lendvai Ildikó, a szocialisták akkori frakcióvezetője azt írja, az MSZP először meg akarta úszni az egész referendumot, de bojkottot hirdetni nem mert, utána pedig teljesen elhibázta a kampányát.","shortLead":"2004. december ötödikén nemcsak a kettős állampolgárság megadásáról szavaztak a magyarországi választópolgárok, hanem...","id":"201948_jo_valasz_rossz_ervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=053dde20-a4e6-41b4-a945-72043d9fe5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e8cc14-ee26-4e40-9d3d-f72e528e51b1","keywords":null,"link":"/360/201948_jo_valasz_rossz_ervek","timestamp":"2019. december. 05. 13:00","title":"Lendvai Ildikó: Jó válaszunk volt, de rossz érvelésünk a 15 évvel ezelőtti népszavazáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","shortLead":"Nem ilyen példát akarok mutatni a fiamnak – írta a zenész.","id":"20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5a106a-2b98-43b0-bd61-3a09941d0374","keywords":null,"link":"/elet/20191205_Justin_Timberlake_bocsanatot_kert_a_felesegetol_a_rola_keszult_fotok_miatt","timestamp":"2019. december. 05. 11:46","title":"Justin Timberlake néhány fotó miatt bocsánatot kért a feleségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő már nem gondolja úgy, hogy Spanyolországban politikai foglyok lennének. Szájer a héten a második fideszes, aki bocsánatkérésre kényszerült a mondatai miatt.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő már nem gondolja úgy, hogy Spanyolországban politikai foglyok lennének. Szájer a héten...","id":"20191205_Bocsanatot_kert_Szajer_Jozsef_a_spanyol_nagykovettol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbabc418-f742-41f0-a396-c58644aafe44","keywords":null,"link":"/itthon/20191205_Bocsanatot_kert_Szajer_Jozsef_a_spanyol_nagykovettol","timestamp":"2019. december. 05. 17:50","title":"Bocsánatot kért Szájer József a spanyol nagykövettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre. Számukra marad a félelem a kiszolgáltatottságtól, az anyagi bizonytalanságtól. Mi most olyan friss nyugdíjasokkal beszélgettünk, akik még jócskán aktív munkavállalóként elkezdtek félretenni a nyugdíjas éveikre. ","shortLead":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre...","id":"generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ea0dbc-62b8-4d14-a715-b84ad73d9c48","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","timestamp":"2019. december. 06. 10:30","title":"Minél előbb, annál több – hogy a nyugdíjas évek az álmok megvalósításáról szóljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szombaton megszünteti három korábbi iPhone-modell támogatását az Erste Bank. Este pedig egy mindenkit érintő üzemszünet lesz.","shortLead":"Szombaton megszünteti három korábbi iPhone-modell támogatását az Erste Bank. Este pedig egy mindenkit érintő üzemszünet...","id":"20191206_erste_bank_mobilbank_iphone_4_5_c_tamogatas_karbantartas_nem_mukodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83da532d-3c4d-4aad-8146-eb60e967f0ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191206_erste_bank_mobilbank_iphone_4_5_c_tamogatas_karbantartas_nem_mukodik","timestamp":"2019. december. 06. 10:33","title":"Ha az Erste ügyfele, tudjon róla: holnaptól régebbi iPhone-okkal nem megy majd a bankolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","shortLead":"Európa egyik vezető kereskedelmi cégétől kapott vételi ajánlatot a járműgyártó.","id":"20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860cf4fd-a215-4744-89d3-657e6f6b02da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2d3663-57ed-49d2-93a4-1e28df542556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Ketmilliard_forintosnal_is_nagyobb_ingatlanuzletet_kot_a_Raba","timestamp":"2019. december. 04. 19:32","title":"Kétmilliárd forintosnál is nagyobb ingatlanüzletet köt a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","shortLead":"És ez még csak az az összeg, amit az adóhivatalnak bevallottak. Az eltitkolt nincs benne.","id":"20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6797b719-97ca-410f-8d65-98def8988fe3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Hat_brit_milliardosnak_annyi_penze_van_mint_egy_egesz_orszag_lakossaganak","timestamp":"2019. december. 05. 06:15","title":"Hat brit milliárdosnak annyi pénze van, mint egy egész ország lakosságának együttvéve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös polgármester-jelöltjét. A jelölt a szerződések átvizsgálását és elszámoltatást ígér.","shortLead":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös...","id":"20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038ce96b-0ca3-4159-9e7e-fba5723ba3be","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Pollreisz Balázs ellenzéki jelölt: Győr tele van mocsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]