Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitással üzemel, és már megrendelték az első száz darabot a létesítményben készülő típusok egyikéből – közölte a Pécs-Pogányban korábban összeszerelő üzemet és kompozitgyárat építő, magyar tulajdonú Magnus Aircraft Zrt.","shortLead":"A pécsi repülőgépgyár a jövő év elejétől teljes kapacitással üzemel, és már megrendelték az első száz darabot...","id":"20191207_Szaz_orosz_fejlesztesu_repulogepet_rendeltek_meg_a_pecsi_repulogepgyartol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5512594f-c4e8-462f-9814-2e1e5bdf2172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3757e7-e594-436a-9673-4203d42a1d42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191207_Szaz_orosz_fejlesztesu_repulogepet_rendeltek_meg_a_pecsi_repulogepgyartol","timestamp":"2019. december. 07. 14:24","title":"Száz orosz fejlesztésű repülőgépet rendeltek meg a pécsi repülőgépgyártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13f7a8-8ff7-47ee-9219-4acf3db6fa95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre mutatják be, 200 kilométer hatótávú lesz egy feltöltéssel.","shortLead":"Jövőre mutatják be, 200 kilométer hatótávú lesz egy feltöltéssel.","id":"20191206_Zetta_jonnek_az_oroszok_a_vilag_legolcsobb_elektromos_autojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c13f7a8-8ff7-47ee-9219-4acf3db6fa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8438e7-bea5-4b4a-a17d-1070ebb8814d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_Zetta_jonnek_az_oroszok_a_vilag_legolcsobb_elektromos_autojaval","timestamp":"2019. december. 06. 12:21","title":"Zetta: jönnek az oroszok a világ legolcsóbb elektromos autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen megállapítható, honnan lőnek a tömegbe. ","shortLead":"Nem elsősorban a rendőrségnek, hanem akár tüntetőknek is segít az az amerikai rendszer, amellyel egyszerűen...","id":"201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60be667f-f174-4db9-ad4b-909a6721b402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c76a121-e810-4b81-a3f5-5ba473550101","keywords":null,"link":"/360/201949_lovesfigyeles_telefonnal_hang_utan_mennek","timestamp":"2019. december. 06. 14:00","title":"Hogyan lehet egy telefonnal megállapítani egy terrortámadásnál, honnan jött a lövés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre. Számukra marad a félelem a kiszolgáltatottságtól, az anyagi bizonytalanságtól. Mi most olyan friss nyugdíjasokkal beszélgettünk, akik még jócskán aktív munkavállalóként elkezdtek félretenni a nyugdíjas éveikre. ","shortLead":"Magyarországon több milliós megtakarításra vágynak az emberek nyugdíjas korukra, mégis kevesen terveznek előre...","id":"generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f19e3f-37c0-44c9-93f6-ba2291743fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ea0dbc-62b8-4d14-a715-b84ad73d9c48","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20191104_Minel_elobb_annal_tobb__hogy_a_nyugdijas_evek_az_almok_megvalositasarol_szoljanak","timestamp":"2019. december. 06. 10:30","title":"Minél előbb, annál több – hogy a nyugdíjas évek az álmok megvalósításáról szóljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon ebből klasszikus karácsonyi sláger lesz?","shortLead":"Vajon ebből klasszikus karácsonyi sláger lesz?","id":"20191206_Taylor_Swift_karacsonyi_szama_alatt_a_gyerekkori_videoit_nezegethetjuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b271562-3262-400f-9b79-627a8ed71e0c","keywords":null,"link":"/kultura/20191206_Taylor_Swift_karacsonyi_szama_alatt_a_gyerekkori_videoit_nezegethetjuk","timestamp":"2019. december. 06. 13:26","title":"Taylor Swift karácsonyi száma alatt a gyerekkori videóit nézegethetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f827f63-b186-45bf-aa4d-5e174d26d36d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig is lehetett sejteni, hogy a Párbeszéd miatt akarja szigorítani a kormány a frakcióalakítás szabályait, most már be is vallották.","shortLead":"Az eddig is lehetett sejteni, hogy a Párbeszéd miatt akarja szigorítani a kormány a frakcióalakítás szabályait, most...","id":"20191206_Bevallotta_vegre_a_Fidesz_hogy_a_Parbeszed_miatt_buntetik_az_ellenzeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f827f63-b186-45bf-aa4d-5e174d26d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bbed2bf-e681-4064-bc5d-920c61921fdb","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Bevallotta_vegre_a_Fidesz_hogy_a_Parbeszed_miatt_buntetik_az_ellenzeket","timestamp":"2019. december. 06. 20:12","title":"Bevallotta végre a Fidesz, hogy a Párbeszéd miatt büntetik az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","shortLead":"Üzent, miután kikaptak a románoktól.","id":"20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b292469-d0d1-4964-9a85-7d7b554b06fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796baf8c-646e-4793-affb-c0d66a28d815","keywords":null,"link":"/sport/20191206_orban_viktor_uzenet_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. december. 06. 14:41","title":"Vigasztalja Orbán a kézilabda-válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedek az összefogás miatt dulakodott.","shortLead":"Sallai Róbert Benedek az összefogás miatt dulakodott.","id":"20191206_Eliteltek_a_Hadhazyt_felloko_volt_LMPst","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c6dba8-c4ba-426b-8b58-71172e97791b","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Eliteltek_a_Hadhazyt_felloko_volt_LMPst","timestamp":"2019. december. 06. 14:52","title":"Elítélték a Hadházyt fellökő volt LMP-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]