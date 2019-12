Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Interjú.","shortLead":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég...","id":"20191217_kincses_gyula_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ce227-7023-411b-90fe-a8bdc5a4f672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_kincses_gyula_interju","timestamp":"2019. december. 17. 06:30","title":"Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e889e665-883a-4b53-9e5d-8ad3b69a803c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stefanovics Angéla újabban az influenszereket parodizálja. Anzselika Habpatron nevű alteregójának egyik videóját már 40 ezren látták. Köszönjük Emese. ","shortLead":"Stefanovics Angéla újabban az influenszereket parodizálja. Anzselika Habpatron nevű alteregójának egyik videóját már 40...","id":"20191216_Mar_a_Budapest_Bank_Emeseje_is_influenszer_volt_de_Anzselika_Habpatron_emeli_a_tetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e889e665-883a-4b53-9e5d-8ad3b69a803c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce147c45-d14b-4f28-b682-503fba7f133b","keywords":null,"link":"/kultura/20191216_Mar_a_Budapest_Bank_Emeseje_is_influenszer_volt_de_Anzselika_Habpatron_emeli_a_tetet","timestamp":"2019. december. 16. 13:03","title":"Már a Budapest Bank Emeséje is influenszer volt, de Anzselika Habpatron emeli a tétet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmát nyert, idehaza a minap bemutatott alkotás egyebek mellett arról szól, hogy a társadalmi egyenlőtlenséget, igazságtalanságot lehetetlen megváltoztatni.","shortLead":"A cannes-i filmfesztiválon Arany Pálmát nyert, idehaza a minap bemutatott alkotás egyebek mellett arról szól...","id":"201950__eloskodok__pong_dzsun_ho__hazi_feladat__birtokba_veve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c7be26-0592-4772-8f17-244f3ce68b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcae0ce-c7a5-4134-97ee-3dde0fbd1592","keywords":null,"link":"/360/201950__eloskodok__pong_dzsun_ho__hazi_feladat__birtokba_veve","timestamp":"2019. december. 16. 15:00","title":"Könyörtelen humorú thriller a dél-koreai sztárrendező új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Hozamesőben is súlyos kihívások előtt állnak a privátbanki részlegek: nincs receptjük sem az idősödő ügyfelek utódainak becsalogatására, sem úgy általában a generációváltásra.","shortLead":"Hozamesőben is súlyos kihívások előtt állnak a privátbanki részlegek: nincs receptjük sem az idősödő ügyfelek utódainak...","id":"201950__privatbank__generaciovaltas__intim_reszleg__zoldfuluek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9ff8bf-0f11-4164-9370-3bf43708df95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a0a1a9-b126-4487-93ea-4753361f0181","keywords":null,"link":"/360/201950__privatbank__generaciovaltas__intim_reszleg__zoldfuluek","timestamp":"2019. december. 16. 13:00","title":"Hasít a gazdaság, a nagyon gazdagok gazdagodtak, de nem lettek többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","shortLead":"És üdvözli sorai közt egy régi tagját.","id":"20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f80570c5-c5a0-4a11-93e9-98fafc522cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8d82dc-4af0-4ac0-bb8a-f2a761aa8ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191215_A_Red_Hot_Chili_Peppers_megvalik_egyik_tagjatol","timestamp":"2019. december. 15. 22:12","title":"A Red Hot Chili Peppers gitárost cserél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","shortLead":"Rövid időn belül a második szerződést köti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a 4iG.","id":"20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecb8507-0078-4163-81bc-06c6e49e6f3d","keywords":null,"link":"/kkv/20191217_Ujabb_szazmilliokat_kap_a_4iG_a_NAVtol","timestamp":"2019. december. 17. 10:47","title":"Újabb százmilliókat kap a 4iG a NAV-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat a Zöldekkel, és még ugyanabban a hónapban kormányt alakítani - számolt be róla több osztrák lap vasárnap.","shortLead":"Az Osztrák Néppártot (ÖVP) vezető Sebastian Kurz januárban szeretné gyorsan lezárni a koalíciós tárgyalásokat...","id":"20191215_osztrak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a767cc-a69c-428e-8ef1-91be4a5ab446","keywords":null,"link":"/vilag/20191215_osztrak","timestamp":"2019. december. 15. 18:19","title":"Januártól már új kormány irányíthatja Ausztriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében kormányzati okok állnak. Egy jogvédő szervezet szerint példátlan tiltásról van szó.","shortLead":"Az indiai Kasmír területén hosszú ideje nem férnek hozzá az internethez az állampolgárok, amelynek hátterében...","id":"20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9991100-12b9-4104-b8b0-928d16e5cdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc9ad59-e2d7-450f-be1a-974b3592c300","keywords":null,"link":"/tudomany/20191216_india_kasmir_internet_hozzaferes_tiltasa_tuntetes_allampolgarsagi_torveny","timestamp":"2019. december. 16. 20:10","title":"Van egy ország, ahol 134 napja nincs internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]