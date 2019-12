A Postal 2 úgy vonult be a játéktörténelembe, mint az egyik legborzasztóbb videojáték, amelyet elkészítettek. A program tartalma miatt kapta meg a nem túl kedves jellemzést: ebben a játékban ugyanis (majdnem) mindent szabad, és ez nem csak abban merül ki, hogy a felhasználók lelőhetik a számítógép által irányított karaktereket.

A szoftvert a 2003-as debütálásakor több piacon betiltották, Új-Zélandon még börtönnel is megfenyegették azokat, akik terjeszteni merik. Ebből már valamelyest sejthető, miért nem volt a szülők kedvence a játék. Itt érdemes megjegyezni: a felhasználók egy része sem rajongott érte.

A Postal 2 ennek ellenére megjelent, a Steamen pedig a mai napig megvásárolható. 10 eurót, vagyis kb. 3200 forintot kérnek érte. Aki viszont ellátogat a GOG.com oldalra, ingyen is beszerezheti. Mivel elég régi szoftverről van szó, gyakorlatilag bármin elindul. A játék letöltéséhez egy GOG.com-os fiókra van csak szükség. Ha rendelkezik ilyennel, kattintson a Go to giveaway gombra, majd görgessen le a Postal 2 hirdetéséig, és nyomjon a Get it FREE feliratra. (A fiók regisztrálása nem kerül pénzbe.)

A polgárpukkasztó Postalból összesen négy rész készült, és a többi sem szól másról.

