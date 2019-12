Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ba809d5-075d-419b-876a-94c1225bddb4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Zahorecz Krisztián, a Rákóczi FC egykori játékosa súlyos beteg volt.","shortLead":"Zahorecz Krisztián, a Rákóczi FC egykori játékosa súlyos beteg volt.","id":"20191223_kaposvar_labdarugo_zahorecz_krisztian_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba809d5-075d-419b-876a-94c1225bddb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ea55a7-868e-43cd-8fba-5d8a72f7c722","keywords":null,"link":"/sport/20191223_kaposvar_labdarugo_zahorecz_krisztian_meghalt","timestamp":"2019. december. 23. 20:47","title":"Negyvennégy évesen meghalt a Kaposvár korábbi labdarúgója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482a10e4-2746-4168-8119-9928c4a118f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza és több mint 40 települést vont ellenőrzése alá az ország észak-nyugati Idlíb tartományában - közölte kedden a szíriai hadsereg parancsnoksága.","shortLead":"A szíriai hadsereg több mint 320 négyzetkilométernyi területet foglalt vissza és több mint 40 települést vont...","id":"20191224_A_sziriai_hadsereg_tobb_mint_40_telepulest_foglalt_el_Idlib_tartomanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=482a10e4-2746-4168-8119-9928c4a118f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0972a245-3382-4e96-a80c-9f38d296169a","keywords":null,"link":"/vilag/20191224_A_sziriai_hadsereg_tobb_mint_40_telepulest_foglalt_el_Idlib_tartomanyban","timestamp":"2019. december. 24. 17:55","title":"A szíriai hadsereg több mint 40 települést foglalt el Idlíb tartományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant hírek szerint.","shortLead":"Az ibizai videóba belebukott osztrák politikus a Clash of Clans megszállotja volt a német sajtóban most felbukkant...","id":"20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb05448-22ec-4f2e-b471-cc85d85b6d5c","keywords":null,"link":"/vilag/20191223_heinz_christian_strache_ibiza_video_clash_of_clans_netes_jatek","timestamp":"2019. december. 23. 16:30","title":"Egy új vád szerint Strache netes játékra költötte a pártja pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e0609a-925e-412b-9ee0-6e3425f21ef5","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Hogyan élhette túl a szocializmust egy orgonaépítő vállalat? 