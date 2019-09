Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","shortLead":"A szexuális zaklatással megvádolt színész néhány utcazenész produkciójához csatlakozott.","id":"20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03893fe-888a-41af-a0ad-d78ae6bcf127","keywords":null,"link":"/kultura/20190906_Kevin_Spacey_ejjel_kettokor_fakadt_dalra_Sevilla_utcain","timestamp":"2019. szeptember. 06. 09:52","title":"Kevin Spacey éjjel kettőkor dalra fakadt Sevilla utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458fc65d-2d8b-4bb7-9ac4-96455e3c0333","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Újabb vitákat provokáló rész kering a Facebookon Bánhegyi Ferenc Hon- és Népismeret tankönyvéből. 