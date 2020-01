Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","shortLead":"A swimswam.com egyik listáján Milák Kristóf, a másikon Hosszú Katinka került előkelő helyre.","id":"20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=148e9364-2fa1-4887-ba06-6d6ebd77395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431412bf-8b9a-4c3d-a0a0-8609e275c906","keywords":null,"link":"/sport/20200103_milak_kristof_vilagcsucs_uszas_michael_phelps_swimswam_hosszu_katinka","timestamp":"2020. január. 03. 15:43","title":"Milák Kristóf világcsúcsát választották a tavalyi év legnagyobb úszásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindenről a sapka tehet!","shortLead":"Mindenről a sapka tehet!","id":"20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8abaabbe-abbe-4265-ab5a-a7383eb19b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bcbd60-03eb-4a50-968f-5e80d5921d48","keywords":null,"link":"/kultura/20200103_Archie_Harry_sapka_kotoklub","timestamp":"2020. január. 03. 17:14","title":"A kis Archie véletlenül a csillagok közé repített egy kötőklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt szállítmányokat egyelőre átengedi. Az újabb olajvita része lehet annak, hogy Moszkva el akarja érni Oroszország és Fehéroroszország uniójának szorosabbra fonását. Az is kiderült, hogy az év kezdete óta Európa a korábbinál jóval kevesebb orosz gázt kap Ukrajnán keresztül, ezért az érintett országok hozzányúltak tartalékaikhoz.","shortLead":"Fehéroroszország nem kap több orosz kőolajat, ám a rajta keresztül Európába áramló, Magyarországra is szánt...","id":"20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ccb5f0-109a-4f95-b979-aaf2224e2f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200103_Feheroroszorszag_nem_kap_orosz_olajat_Europa_meg_igen","timestamp":"2020. január. 03. 15:16","title":"Fehéroroszország nem kap orosz olajat, Európa még igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás. Az éjszaka második felére ugyanakkor az ország nagy részén megszűnik a csapadék, és északnyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. ","shortLead":"Szombaton késő délutántól, estétől szórványosan várható eső, havas eső, az ország északkeleti harmadán havazás...","id":"20200104_Johet_a_ho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d39cc6-8c60-4421-8851-da9bbb0ea06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d74ecd-de72-4984-bfe2-effb05568961","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Johet_a_ho","timestamp":"2020. január. 04. 18:39","title":"Jöhet a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves férfi letartóztatását egy hónapra rendelte el a bíró.","shortLead":"A 22 éves férfi letartóztatását egy hónapra rendelte el a bíró.","id":"20200103_Letartoztattak_a_kobanyai_emberolessel_gyanusitott_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c46ca368-108d-49ee-b3fd-0ea50fbc5389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61760c98-da08-4b70-aecf-0a683e2c4406","keywords":null,"link":"/itthon/20200103_Letartoztattak_a_kobanyai_emberolessel_gyanusitott_ferfit","timestamp":"2020. január. 03. 13:08","title":"Letartóztatták a kőbányai gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban megregulázná a nagy technológiai vállalatokat.","shortLead":"Ross LaJeunesse 2008-tól egészen 2019 májusáig kommunikációs vezetőként dolgozott a Google-nél, szenátorként azonban...","id":"20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=740aae28-bcd2-484d-bdeb-bd7492b8008c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86312c14-1807-4c33-87d2-48b92c2db748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_google_emberi_jogok_ross_lajeunesse","timestamp":"2020. január. 03. 13:03","title":"Leleplező nyilatkozatot tett a Google-ről egy volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0695d580-d507-447f-9103-af885853c308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett üzenetében utalt a tárgyalásos rendezésre.","shortLead":"Azt kéri polgáraitól az Egyesült Államok, hogy azonnal hagyják el Irakot. Donald Trump elnök közben Iránnak címzett...","id":"20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0695d580-d507-447f-9103-af885853c308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d546714-f3ca-4bc9-bfc4-33d04b5b0cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20200103_Az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsege_Irak_elhagyasara_szolitotta_fel_az_amerikaikat","timestamp":"2020. január. 03. 14:55","title":"Az USA azt üzeni, minden amerikai hagyja el Irakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hongkongban úgy kezdődött 2020, mint ahogy 2019 befejeződött: békésen induló, ám végül erőszakba és összecsapásokba tokolló tömegtüntetéssel. A Kínához tartozó, különleges státusú városállamban a rendőrök ezúttal közel négyszáz embert vettek őrizetbe, a demonstrációk szervezői pedig újabb megmozdulásokat ígérnek. Hongkong ügye közben komoly hullámokat vet: Tajvanon, amelyet Peking ugyancsak saját területének tekint, egyre többen vannak, akik nem akarnak a hongkongi modell szerint visszatérni Kínához.","shortLead":"Hongkongban úgy kezdődött 2020, mint ahogy 2019 befejeződött: békésen induló, ám végül erőszakba és összecsapásokba...","id":"20200104_Hongkong_nem_adja_fel_Tajvan_pedig_figyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb216ed-e677-4d0e-bb8e-58bb4497be1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Hongkong_nem_adja_fel_Tajvan_pedig_figyel","timestamp":"2020. január. 04. 16:00","title":"Hongkong nem adja fel, Tajvan pedig feszülten figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]