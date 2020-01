Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De az is lehet, hogy az iPod Touch-ot frissítené az Apple.","shortLead":"Japánban adta be az Apple azt a szabadalmi tervet, amin egy lehetséges új iPhone újragondolt kijelzője látható. De...","id":"20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7af26a0-69ce-4a31-855d-c1bf709cf466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03a6293-42fb-42bb-adde-73fcbc28777f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_apple_szabadalmi_terv_iphone_2020_ipod_touch","timestamp":"2019. december. 31. 17:03","title":"Különleges szabadalmi terv bukkant fel – ilyen lesz a 2020-as iPhone?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem aprózta el.","shortLead":"Nem aprózta el.","id":"20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af513626-22c8-4d0d-ae35-8e0ee5a31fd3","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_kinai_elnok_ujevi_igeret_szegenyseg","timestamp":"2019. december. 31. 19:14","title":"A kínai elnök egyik újévi ígérete, hogy megszünteti a szegénységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ba04cd-0cd1-4022-8fa3-4a13665e53c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő Michael van Gerwent legyőzve Peter Wright nyerte a darts-világbajnokságot.\r

","shortLead":"A címvédő Michael van Gerwent legyőzve Peter Wright nyerte a darts-világbajnokságot.\r

","id":"20200102_peter_wright_michael_van_gerwen_darts_vb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10ba04cd-0cd1-4022-8fa3-4a13665e53c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e593a-e057-4f06-9662-c40fe4cc95b7","keywords":null,"link":"/sport/20200102_peter_wright_michael_van_gerwen_darts_vb","timestamp":"2020. január. 02. 05:21","title":"Extravagáns skót került a dartsvilág trónjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","shortLead":"Idén is több baleset történt pirotechnikai eszközök miatt - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője. ","id":"20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b20b757-3cbd-4064-bdc1-55c3c1d89095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cb068a-6a49-4a84-830c-9b9d0b2abe4d","keywords":null,"link":"/elet/20200101_Iden_is_sok_balesetet_okoztak_a_pirotechnikai_eszkozok","timestamp":"2020. január. 01. 10:17","title":"Idén is sok balesetet okoztak a pirotechnikai eszközök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Három éve a legnagyobb mértékben drágult idén a kőolaj.","shortLead":"Három éve a legnagyobb mértékben drágult idén a kőolaj.","id":"20191231_brent_wti_nyersolaj_koolaj_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849881bb-72f2-4290-bc7d-a1a440909781","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_brent_wti_nyersolaj_koolaj_dragulas","timestamp":"2019. december. 31. 18:30","title":"Nagyot drágult idén a kőolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79a8e95d-40d9-4f10-8bb0-3950c3726470","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Nyugtalan, lármás év volt 2019. Tüntetések, lázadások és háborúk követték egymást, vagy folytatódtak változatlanul. Az emberek mellett elégedetlennek látszik a természet is: erdőtüzek, felbolydult élővilág jelzi a zavart, a küzdelem élén pedig egy 16 éves kislány áll. 2020-ba egy megperzselt koalamackó vádló tekintete kísér át minket.","shortLead":"Nyugtalan, lármás év volt 2019. Tüntetések, lázadások és háborúk követték egymást, vagy folytatódtak változatlanul...","id":"20200101_Best_of_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79a8e95d-40d9-4f10-8bb0-3950c3726470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13b363b-119a-451d-afc1-63eb7cda6ca2","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200101_Best_of_2019","timestamp":"2020. január. 01. 11:00","title":"A tűz és jég éve – 2019 legjobb riportfotói a világból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érdemes megfontolni a kivára vagy katára való áttérést még december 31-én éjfélig, figyelmeztetett a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Érdemes megfontolni a kivára vagy katára való áttérést még december 31-én éjfélig, figyelmeztetett...","id":"20191231_Meg_ejfelig_valaszthatnak_kedvezobb_adozasi_modot_a_vallalkozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b69f83-cd00-4fa2-91a9-084e0b6ba83b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191231_Meg_ejfelig_valaszthatnak_kedvezobb_adozasi_modot_a_vallalkozasok","timestamp":"2019. december. 31. 14:30","title":"Még éjfélig választhatnak kedvezőbb adózási módot a vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor napjai meg vannak számlálva, de néhány évtizedig még biztos velünk marad.","shortLead":"Majdnem kétszáz évnek kellett eltelnie, hogy az elektromos meghajtású járművek álma valóra váljon. A belső égésű motor...","id":"20200101_KOZLEKEDES","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca9899a-6a38-4cb2-89df-57371657f666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3604a8f-2ed5-4e70-9331-fffaef97c9d5","keywords":null,"link":"/360/20200101_KOZLEKEDES","timestamp":"2020. január. 01. 16:00","title":"Nem kérdés, hogy a jövő az elektromos autóké, de az áttörésig még kell vagy húsz év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]