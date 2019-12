Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c662981b-809c-4455-b3a2-2a1718915f6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A több ezer tüntető amerikai zászlókat is égetett, illetve azt kiabálták, hogy \"Halál Izraelre\" és \"Le Trumppal\".","shortLead":"A több ezer tüntető amerikai zászlókat is égetett, illetve azt kiabálták, hogy \"Halál Izraelre\" és \"Le Trumppal\".","id":"20191231_Tuntetok_tortek_be_az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c662981b-809c-4455-b3a2-2a1718915f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b64fb5-993b-41b9-8d44-00838dbc61ba","keywords":null,"link":"/vilag/20191231_Tuntetok_tortek_be_az_Egyesult_Allamok_bagdadi_nagykovetsegere","timestamp":"2019. december. 31. 12:44","title":"Tüntetők törtek be az Egyesült Államok bagdadi nagykövetségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szilveszter éjszaka a petárdázás miatt sok kutya megrémül, és elszalad, elveszik, a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet éppen azért jött létre, hogy ilyenkor segítsen. Azt kérik, nyilvános Facebook-posztot írjanak ilyenkor, és azt osszák meg az ő oldalukon is.","shortLead":"Szilveszter éjszaka a petárdázás miatt sok kutya megrémül, és elszalad, elveszik, a Szilveszteri Állatmentő Ügyelet...","id":"20191231_Oket_ertesitse_ha_a_petardazas_miatt_elvesztette_kutyajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=523bd1c3-3107-4260-8329-823fdf56afbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36365de2-a894-4e0b-89b1-6be45200d18a","keywords":null,"link":"/elet/20191231_Oket_ertesitse_ha_a_petardazas_miatt_elvesztette_kutyajat","timestamp":"2019. december. 31. 15:57","title":"Őket értesítse, ha a petárdázás miatt elvesztette kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép tölthető le, amelyek témája stílusosan újév-köszöntő tűzijátékok.","shortLead":"Újabb témacsomaggal ajándékozza meg a Microsoft a Windows 10-et használókat. Több mint egy tucat látványos háttérkép...","id":"20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7fe728f-6f64-4b9c-bf5f-53b8be1334b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c51aef2e-db88-494c-8139-ec509f57fac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191231_windows10_ingyenes_hatterkepcsomag_letoltes_ujevi_tuzijatek_hatterkepek","timestamp":"2019. december. 31. 11:03","title":"Windows 10-et használ? Köszöntse gépével is az új év(tized)et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","shortLead":"Vitelki Zoltán nem tudott nemet mondani a bajnokságban nyolcadik csapat hívására.","id":"20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98f24e0-0bb1-44f8-af64-2c57e4094132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782db99d-adc2-46fa-ab52-1629d883061b","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Diosgyori_legenda_lett_a_Debrecen_uj_vezetoedzoje","timestamp":"2019. december. 30. 18:40","title":"Diósgyőri legenda lett a Debrecen új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11569ecf-7355-48a5-9d13-172b18094024","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt héten 884 illegális bevándorlót tartóztattak fel.","shortLead":"Az elmúlt héten 884 illegális bevándorlót tartóztattak fel.","id":"20191230_hatarserto_illegalis_bevandorlok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11569ecf-7355-48a5-9d13-172b18094024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa490a10-1201-422d-bbbf-263045abf356","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_hatarserto_illegalis_bevandorlok","timestamp":"2019. december. 30. 07:54","title":"443 határsértőt fogtak el a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d2276e-9f5d-4a88-af3b-6423d88b8b4c","c_author":"Jilly Viktor","category":"elet","description":"Hálapénzt a tanároknak! Mi mást tehetünk?","shortLead":"Hálapénzt a tanároknak! Mi mást tehetünk?","id":"20191230_Szereny_javaslat_a_pedagogushelyzet_megoldasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3d2276e-9f5d-4a88-af3b-6423d88b8b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56972add-9891-43ca-adbb-89ff394ec645","keywords":null,"link":"/elet/20191230_Szereny_javaslat_a_pedagogushelyzet_megoldasara","timestamp":"2019. december. 30. 15:15","title":"Jilly Viktor: Szerény javaslat a pedagógushelyzet megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi szerint továbbra is jár működési támogatás, a Független Előadó-művészeti Szövetség szerint viszont ellentmond a rendelet a törvénynek, így levelet írnak Kásler Miklósnak.","shortLead":"Egymásnak ellenmondó rendeletek jelentek meg, az egyik lehetetlen helyzetbe hozná a független színtársulatokat. Az Emmi...","id":"20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=173fdc6a-339b-40df-8c46-9232fc6aa6b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32a4783-d941-4281-9711-4797cf1b9eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_Megis_kiverezteti_a_fuggetlen_szinhazakat_a_kormany_egy_ejjel_hozott_rendeletmodositassal","timestamp":"2019. december. 31. 12:16","title":"Ellentmondásos rendeletek jelentek meg a független színtársulatok támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és italkeverőket.","shortLead":"Fenntarthatóbb anyagokból készült termékek váltják fel a szívószálakat, tányérokat, poharakat, evőeszközöket és...","id":"20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de70b06-1efe-480b-8c4a-3b019387bde3","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_ikea_egyszer_hasznalatos_muanyag","timestamp":"2019. december. 30. 11:09","title":"Az IKEA is dobja az egyszer használatos műanyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]