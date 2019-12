Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","shortLead":"Egy magyar számlán landolt két külföldi cégtől, illetve egy bíróságtól kicsalt pénz. Egy nő ellen vádat emeltek.","id":"20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db16aad-cd02-4e36-86b7-9da3002006ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafef1ec-2367-4631-8023-879cd6db0ef9","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_Ket_ceget_es_egy_birosagot_is_atvertek_tobb_tizezer_dollarral","timestamp":"2019. december. 30. 10:39","title":"Magyar bankszámláról intézték a több tízezer dolláros csalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt van veszélyben a magyar identitás.","shortLead":"Orbán Viktor tudományos tanácsadója is csatlakozott azokhoz, akik szerint a hiszékeny és tapasztalatlan fiatalok miatt...","id":"20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c500c6af-9f7d-4e1d-8eb1-4b6a5c0ab446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213428b1-499f-4923-a8cf-c0f2f8ea38a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Orban_fotudosa_kijelolte_az_uj_ellenseget_a_Harry_Potter_es_a_Pokember","timestamp":"2019. december. 28. 21:47","title":"Maróth Miklós: Veszélyben a magyar identitás, mert a fiatalok Harry Pottert és Pókembert olvasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","shortLead":"A ragadózóval kapcsolatos konfliktus hátterében az áll, hogy az ember egyre többet foglal el a nagyvad élőhelyéből.



","id":"20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442c40cd-403c-4904-a52d-e29716065bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a880dfb-ded0-4f70-b171-75f831ba0b98","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Egy_honapon_belul_ot_embert_olt_meg_tigris_Indoneziaban","timestamp":"2019. december. 29. 18:36","title":"Egy hónapon belül öt embert ölt meg tigris Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","shortLead":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","id":"20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6465bf5c-b24f-4e8a-b3fd-3da1ae7ae4e5","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","timestamp":"2019. december. 29. 18:05","title":"Visszavonul Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 50 lakót kísértek ki az épületből, mert tűz volt egy harmadik emeleti lakásban.","shortLead":"Mintegy 50 lakót kísértek ki az épületből, mert tűz volt egy harmadik emeleti lakásban.","id":"20191230_kiurites_obuda_tuz_tizemeletes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e9785-6e94-4eb7-97d8-b0894cd6c31c","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_kiurites_obuda_tuz_tizemeletes","timestamp":"2019. december. 30. 11:54","title":"Kiürítettek egy tízemeletes házat Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb13b784-c5e8-4093-87d9-8a6db8ba5863","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","timestamp":"2019. december. 29. 12:46","title":"A Facebookon élőzik a nagyszabású ukrajnai fogolycserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc148ebe-88f7-42bc-ab1e-37a6ccc76c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak Japánon belül lehet utazgatni, és ott sem mindenhova. De a jegyek attól még ingyen vannak.","shortLead":"Csak Japánon belül lehet utazgatni, és ott sem mindenhova. De a jegyek attól még ingyen vannak.","id":"20191230_japan_legitarsasag_ingyen_repulojegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc148ebe-88f7-42bc-ab1e-37a6ccc76c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ffc636-5121-489e-845f-00f07e2685d9","keywords":null,"link":"/kkv/20191230_japan_legitarsasag_ingyen_repulojegy","timestamp":"2019. december. 30. 12:51","title":"50 ezer repülőjegyet osztogat el egy japán légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lavinában öten vesztették életüket a hétvégén a síelők és túrázok által közkedvelt észak-olaszországi Dolomitokban és a Svájci Alpokban.","shortLead":"Lavinában öten vesztették életüket a hétvégén a síelők és túrázok által közkedvelt észak-olaszországi Dolomitokban és...","id":"20191229_Halalos_aldozatokat_szedett_a_lavina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e84af0c-408b-4587-8984-c4293b111b0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Halalos_aldozatokat_szedett_a_lavina","timestamp":"2019. december. 29. 17:29","title":"Halálos áldozatokat szedett a lavina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]