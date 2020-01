Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d27a2e85-2544-43d7-84fa-264605849edb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország és Vietnam idén ünnepli diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulóját.","shortLead":"Magyarország és Vietnam idén ünnepli diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulóját.","id":"20200106_Vietnamba_latogatott_az_allamtitkar_korhazat_epit_ott_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27a2e85-2544-43d7-84fa-264605849edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42cc37-35dc-4f40-828a-f7684185ce37","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vietnamba_latogatott_az_allamtitkar_korhazat_epit_ott_Magyarorszag","timestamp":"2020. január. 06. 15:54","title":"Vietnamba látogatott az államtitkár, kórházat épít ott Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","shortLead":"A Model S és a Taycan Turbo S közötti gyorsulási versengés néhány apró dolgon dőlhet el, vázoljuk őket.","id":"20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e511f79-22b6-4ced-8f2b-83203909874a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_ha_elvileg_gyorsabb_a_tesla_miert_verheti_meg_a_gyakorlatban_a_porsche","timestamp":"2020. január. 07. 06:41","title":"Ha elvileg gyorsabb a Tesla, miért verheti meg a gyakorlatban a Porsche?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Irán felmondta az atomalku maradék részét is, megvan az új horvát elnök, kevesebben nyelvvizsgáznak. Ez a hvg360...","id":"20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f2ccff-9c5d-46b0-9819-9a73a5a3b141","keywords":null,"link":"/360/20200106_Radar360_Bukott_a_Netflix_a_Golden_Globeon_honapokig_langolhat_Ausztralia","timestamp":"2020. január. 06. 08:05","title":"Radar360: Bukott a Netflix a Golden Globe-on, hónapokig lángolhat Ausztrália","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág számára a bozóttűz. ","shortLead":"Az Ausztrália déli részénél található, 160 kilométer hosszú sziget egyharmadát már élhetetlenné tette az állatvilág...","id":"20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a10be9-6356-4881-874a-7263f194987f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32384357-40c8-4a7b-abef-2e99ce75100f","keywords":null,"link":"/elet/20200107_25_ezer_koala_pusztulhatott_el_a_tuzben_a_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. január. 07. 11:27","title":"25 ezer koala pusztulhatott el a tűzben a Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020 technológiai szakkiállításra a Samsung.","shortLead":"Egy különleges, hardverkiegészítő nélküli „virtuális billentyűzet”, a SelfieType-ot is elvitte a héten zajló CES 2020...","id":"20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e1b7dad-01d4-43da-a049-bb851eb33342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ccf7f-8dda-47fb-aa87-f591706faceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_samsung_selfietype_virtualis_billentyuzet_mobil_eszkozon_telefon","timestamp":"2020. január. 07. 11:33","title":"Láthatatlan billentyűzetet készített a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","shortLead":"11,6 százalékkal emelkedett a bruttó átlagkereset egy év alatt.","id":"20200106_atlagkereset_fizetes_berek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9893f8ff-5119-405b-ac80-bf1cde246a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578b2a14-32ee-4a8d-a311-ad4b463e918a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_atlagkereset_fizetes_berek","timestamp":"2020. január. 06. 09:18","title":"KSH: 365 ezer forintot keres az átlag magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","shortLead":"A becslések szerint eddig mintegy félmilliárd állat pusztulhatott el a tűzvészben.","id":"20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f8c490-598d-4313-9fd5-3a164ba8f110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd08e67-607e-4255-9591-905e453952ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_Elszenesedett_allattetemek_fekszenek_az_ut_menten_a_tuzvesz_utan_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 06. 13:05","title":"Elszenesedett állattetemek fekszenek az út mentén a tűzvész után Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]