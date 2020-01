Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Örkény országa.","shortLead":"Örkény országa.","id":"20200106_Egy_eldontendo_kerdesre_adott_valaszbol_derult_ki_hogy_egy_miniszterium_orzese_nem_a_miniszterium_feladata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3911ce7a-21c9-4135-919f-a873c72e9d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a08d6a2-8b1d-40ab-91f5-3700a87934d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Egy_eldontendo_kerdesre_adott_valaszbol_derult_ki_hogy_egy_miniszterium_orzese_nem_a_miniszterium_feladata","timestamp":"2020. január. 06. 16:44","title":"Egy eldöntendő kérdésre adott válaszból derült ki, hogy egy minisztérium őrzése nem a minisztérium feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07a8321-5584-40b5-8ef2-2a7d0191b557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ként használó új akkumulátorfajtát mutatott be a melbourne-i Monash Egyetem, amelynek kapacitása ötször akkora, mint a most használt lítium-ioné.","shortLead":"Ként használó új akkumulátorfajtát mutatott be a melbourne-i Monash Egyetem, amelynek kapacitása ötször akkora, mint...","id":"20200106_litium_ken_akkumulator_litium_ion_aksi_toltes_uzemido_novelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07a8321-5584-40b5-8ef2-2a7d0191b557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0df48c-37f4-47ad-94fc-1d84cffa6d3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_litium_ken_akkumulator_litium_ion_aksi_toltes_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 06. 15:17","title":"Elkészült az új akkumulátorfajta, amellyel 5 napig bírja a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","shortLead":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","id":"20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6279582-def9-441a-b1bb-5ef2f1bbbb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","timestamp":"2020. január. 07. 14:52","title":"Carlos Ghosn felesége ellen adtak ki elfogatóparancsot Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","shortLead":"A GVH villámgyorsan engedélyezte, hogy a felcsúti milliárdos gyermekeinek cége bekebelezzen egy füzesabonyi ablakgyárat.","id":"20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6976b1-36e8-4fee-a918-26adc27515ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200106_meszaros_lorinc_gyermekei_fejer_bal_zrt_ablakgyartas_fenstherm_ablakok","timestamp":"2020. január. 06. 16:59","title":"Mészárosék beszállnak az ablakgyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érintett farmereket kártérítik.","shortLead":"Az érintett farmereket kártérítik.","id":"20200106_romania_26_ezer_diszno_sertespestis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73951223-f3ef-482d-a62b-a93ec1917628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d805891c-11d7-4e86-94af-0b510a9fa84a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200106_romania_26_ezer_diszno_sertespestis","timestamp":"2020. január. 06. 16:26","title":"26 ezer disznót ölnek le Romániában a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","shortLead":"Egy függetlenként induló jelölt mögé állhat be a kormánypárt Dunaújvárosban.","id":"20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ccdce-379b-46b5-bbaa-8cc6662ebfba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4de511c-4728-49b7-8628-a473581a3389","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_dunaujvaros_idokozi_valasztas_fidesz_molnar_tibor","timestamp":"2020. január. 07. 06:27","title":"Egyre biztosabbnak látszik, hogy a Fidesz nem indít saját jelöltet a februári időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf2a465-bbba-4ef6-8685-24d319987545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három év után készítette el a Canon az EOS 1D Mark II fényképezőgépe utódját. A Canon EOS 1Dx Mark III a profik kezébe való.","shortLead":"Három év után készítette el a Canon az EOS 1D Mark II fényképezőgépe utódját. A Canon EOS 1Dx Mark III a profik kezébe...","id":"20200107_canon_eos_1dx_mark_iii_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebf2a465-bbba-4ef6-8685-24d319987545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07527d57-9559-48ce-8958-32b9477a63e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_canon_eos_1dx_mark_iii_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 15:03","title":"A DSLR nem halott – gondolta a Canon, és bemutatta az egyik legerősebb fényképezőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife a diszlexiásoknak készített hasznosnak tűnő eszközt.","shortLead":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife...","id":"20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ee4509-a002-46d7-ba23-c4e5e8583222","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 20:30","title":"Diszlexiásoknak segítő olvasólámpát készített egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]