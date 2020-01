Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

„Elvis előtt nem volt semmi" – jelentette ki egyszerűen John Lennon. A Király összehozta a feketék zenéjét a fehérekével, és ezzel nemcsak zenei, hanem kulturális forradalmat indított el. Ő volt az első modern, a menedzserei által üzleti alapon irányított popsztár, aki emiatt médiatörténelmet is írt, divatot, magatartásformát teremtett. Pedig, mint azt ő magáról mondta: „én csak dalokat éneklek". 85 éve született Elvis Presley, aki sokak szerint ma is él. A Király összehozta a feketék zenéjét a fehérekével
Elvis 85 – Mihez kezd a világ ennyi szexuális kisugárzással?
2020. január. 08. 20:00 Ezek közül 1100-at az olimpiai sportágakban szereplő sportolókon végeznek el.
1500 doppingvizsgálatot fizet idén az állam
2020. január. 09. 11:45 nem tudni, ki végzi el őket
Új szerzők, eltolt hangsúlyok, átstrukturált és részben átnevezett műveltségterületek.
2020. január. 09. 08:05 tantárgy, több Wass Albert, Agatha Christie az új NAT-ban
Új tantárgy, több Wass Albert, Agatha Christie az új NAT-ban
Az épület teljes egészében leégett.
2020. január. 08. 15:04 Türjén
Holttestet találtak egy kigyulladt családi házban Türjén
A Reuters forrásai szerint elejét akarták venni annak, hogy a feszültség oly mértékben kiéleződjön, hogy kezelhetetlenné váljon. kiéleződjön, hogy kezelhetetlenné váljon.
Irán szándékosan kerülhette az amerikai áldozatokat a rakétatámadáskor
2020. január. 08. 21:55
A gép felrobbant, miután a földbe csapódott. földbe csapódott.
Még a levegőben kigyulladt, ezért leszállásra készült a szerdán lezuhant ukrán utasszállító
2020. január. 09. 09:05
Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda reggel lezuhant utasszállító repülőgépük jó állapotban volt, és a járat jól képzett személyzete sem követhetett el hibát.
Ukrán légitársaság: Az egyik legjobb gépünk zuhant le Iránban
2020. január. 08. 12:15 Iránban
A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es leváltásig Újbuda volt fideszes polgármestere: Hoffmann Tamás keveseket bízott meg, ám őket busásan fizette. Az önkormányzattól kikért szerződésekben viszont nem ez volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy a DK-s utód, László Imre tovább srófolta a korábbiakban sem szerény összeget. A polgármesterváltás egyik nyertese a kerületnek 2010 előtt is dolgozó Zala László irodája, aki anno kulcsszerepet vitt a Kopaszi-gate-ben.
Fideszes elődjénél is többet költ ügyvédekre Újbuda új, DK-s polgármestere
2020. január. 09. 06:30