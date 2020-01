Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség hivatalos adatai márciusban szoktak megjelenni. ","shortLead":"Hagyományosan elsőként az Autóvadász civil egyesület adatait lehet megismerni az ellopott autók számáról, a rendőrség...","id":"20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab784014-9a02-465f-a3c0-db571e97799b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_autovadasz_2019_autolopasok_statisztika","timestamp":"2020. január. 08. 11:39","title":"Itt a tavalyi autólopások első statisztikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán, postáshiány és a jövő városa Japánban. A hvg360 esti...","id":"20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519ba6ca-4688-445e-8355-ef775dd74249","keywords":null,"link":"/360/20200109_Radar360_korlatozottan_nyilvanos_Orbansajtotajekoztato_ezermilliardos_hiany","timestamp":"2020. január. 09. 17:30","title":"Radar360: korlátozottan nyilvános Orbán-sajtótájékoztató, ezermilliárdos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos kibercsapást mérhet az Egyesült Államokra – véli Barack Obama korábbi amerikai elnök kiberbiztonsági tanácsadója, aki szerint a legrosszabbra kell készülni.","shortLead":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos...","id":"20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14433853-d54a-497f-8fb1-5c9e105e1048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","timestamp":"2020. január. 09. 08:03","title":"Irán halálos áldozatokkal járó kibertámadást indíthat Obama egykori kiberfőnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján – néhány renderelt kép és egy videó is készült.","shortLead":"Hamarosan piacra dobhatja az Apple az iPhone SE régóta várt utódját, amelyről – a kiszivárgott információk alapján –...","id":"20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75526916-ec00-4d4c-af54-560ab56563b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b8f1ade-9887-4951-8644-67399bcab887","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_apple_iphone_se_2_iphone_9_olcso_iphone_renderelt_kep","timestamp":"2020. január. 09. 09:03","title":"Így nézhet ki az új olcsó iPhone – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk, a Világbank volt közgazdásza.","shortLead":"A címben tett állításra egyre több példát szolgáltat a politika az Egyesült Államokban - állítja véleményszerzőnk...","id":"202002_szegeny_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d729f9-c986-4120-b070-2005b62cdc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5460568-deb6-4263-afa9-6f871fdc1fa3","keywords":null,"link":"/360/202002_szegeny_amerika","timestamp":"2020. január. 09. 15:00","title":"Dobozi István: Törzsi háború zajlik az amerikai társadalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","shortLead":"Csak a gyors orvosi segítségnek köszönhető, hogy a sértett nem halt meg.","id":"20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59191122-54e7-4913-9b00-2508535ce4b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_kiskunhalas_bosszu_akasztas_vademeles","timestamp":"2020. január. 08. 11:05","title":"Vádat emeltek a férfi ellen, aki bosszúból felakasztotta gyerekkori barátját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint a cég 2016-ban találkozni szeretett volna a magyar külügyminiszterrel. ","id":"20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6af7a7e-0c6a-48d4-973a-10b962a08109","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Atlatszo_Szijjarto_neve_is_elokerult_a_Cambridge_Analytica_kiszivarogtatott_emailjeiben","timestamp":"2020. január. 08. 21:29","title":"Átlátszó: Szijjártó neve is előkerült a Cambridge Analytica kiszivárogtatott e-mailjeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","shortLead":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","id":"20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cae3e80-9b40-43a9-9680-6064491ae47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","timestamp":"2020. január. 08. 14:10","title":"Von der Leyen: 2020 végéig lehetetlen megállapodni a britekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]