A jelek szerint a 2020-as év az olcsó(bb) összehajtható okostelefonok éve is lesz. Azután, hogy 2019-ben a Samsung és a Huawei is egy igen drága készüléket dobott piacra, idén a dél-koreai és a kínai vállalat is egy megfizethetőbb mobilon dolgozik. A Samsungál ez a Galaxy Z Flipet jelenti – amit a tervek szerint február 11-én mutatnak majd be –, míg a Huawei a Mate Xs-en dolgozik.

Ez utóbbiról 2019 utolsó napjaiban már hallhattunk néhány információt, amikről maga Richard Yu, a vállalat vezére beszélt. A mostani hírek szerint azonban nem február végén, a barcelonai Mobile World Congressen állnak vele elő, hanem valamivel később, márciusban.

A GSMArena azt írja, a Huawei Mate Xs kijelzőjét könnyebb lesz majd összeszerelni, mint a Mate X-ét, így ezen a téren le tudnak majd faragni a költségekből, ami a készülék árában is érezteti majd a hatását. Hogy mennyivel lesz olcsóbb, azt nem tudni, a Mate X viszont 2400 dollár – vagyis nagyjából 718 ezer forint. Fun fact: a Huaweit a Samsung látja el hajlékony kijelzővel, így a Mate Xs ára attól is függ majd, mennyiért kínálja a panelt a konkurenciának a dél-koreai cég.

A képen a Huawei Mate X látható. © hvg.hu

A Mate Xs állítólag a Mate X átdolgozott csuklópántját, valamint megerősített kijelzőt fog kapni. A kínaiak eközben egy másik összecsukható okostelefonon is dolgoznak, de erről még a Mate Xs-nél is kevesebbet tudni. A sejtések szerint az év második felében léphetnek majd elő vele.

A nagy kérdés persze továbbra is az, hogy a Mate Xs-en milyen operációs rendszer fut majd. A legvalószínűbb jelenleg az, hogy az Android egy átdolgozott – nyílt forráskódú – változata, amin nem lesznek ott a Google-appok. Mindez nagyjából be is határolná, hogy hol érdemes piacra lépni az eszközzel.

