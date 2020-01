Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7539af98-1b05-4ba9-b1ad-0a4cb5d8d327","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"„Elvis előtt nem volt semmi” – jelentette ki egyszerűen John Lennon. A Király összehozta a feketék zenéjét a fehérekével, és ezzel nemcsak zenei, hanem kulturális forradalmat indított el. Ő volt az első modern, a menedzserei által üzleti alapon irányított popsztár, aki emiatt médiatörténelmet is írt, divatot, magatartásformát teremtett. Pedig, mint azt ő magáról mondta: „én csak dalokat éneklek”. 85 éve született Elvis Presley, aki sokak szerint ma is él.","shortLead":"„Elvis előtt nem volt semmi” – jelentette ki egyszerűen John Lennon. A Király összehozta a feketék zenéjét...","id":"20200108_Elvis85","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7539af98-1b05-4ba9-b1ad-0a4cb5d8d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69877693-a8cd-4db4-91c1-ab24bf5da398","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Elvis85","timestamp":"2020. január. 08. 20:00","title":"Elvis 85 – Mihez kezd a világ ennyi szexuális kisugárzással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német üzemben legalább három embert mérgezett meg egy férfi. Az elkövetőt tavaly életfogytiglanra ítélték, az egyik áldozata most halt meg.","shortLead":"Egy német üzemben legalább három embert mérgezett meg egy férfi. Az elkövetőt tavaly életfogytiglanra ítélték, az egyik...","id":"20200109_Evekkel_ezelott_megmergeztek_a_szendvicset_most_meghalt_a_fiatal_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff05805f-cd82-4bd2-9e2c-e6e315957beb","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_Evekkel_ezelott_megmergeztek_a_szendvicset_most_meghalt_a_fiatal_ferfi","timestamp":"2020. január. 09. 21:27","title":"Évekkel ezelőtt megmérgezték a szendvicsét, most meghalt a fiatal férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cirkusz nemzeti kincs a miniszter szerint.","shortLead":"A cirkusz nemzeti kincs a miniszter szerint.","id":"20200109_Szijjarto_Minden_magyar_altalanos_iskolas_evente_egyszer_menjen_el_cirkuszba_vagy_szinhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1fad6c6-5dee-4c24-b171-d971686c22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Szijjarto_Minden_magyar_altalanos_iskolas_evente_egyszer_menjen_el_cirkuszba_vagy_szinhazba","timestamp":"2020. január. 09. 09:23","title":"Szijjártó: Minden magyar általános iskolás évente egyszer menjen el cirkuszba vagy színházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fc42d7-b330-49f8-9131-be3f3dd4d0c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatai diákoknak annyira elegük lett abból, hogy hidegben kell tanulniuk, hogy az iskolaudvarra vonultak tüntetni.","shortLead":"A tatai diákoknak annyira elegük lett abból, hogy hidegben kell tanulniuk, hogy az iskolaudvarra vonultak tüntetni.","id":"20200108_futes_tata_eotvos_jozsef_gimnazium_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45fc42d7-b330-49f8-9131-be3f3dd4d0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31421206-7b64-42ed-bb38-d083632eecd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_futes_tata_eotvos_jozsef_gimnazium_tuntetes","timestamp":"2020. január. 08. 18:44","title":"Fűtésért tüntettek a tatai Eötvös József Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","shortLead":"A nekik megítélt kétmillió forintos sérelemdíjat várja a civil szervezet.","id":"20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807394d8-aeb4-4625-b068-4bb9680f9dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6d24be-0450-4ce3-b2bd-c3455a4839be","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_miniszterelnoki_kabinetiroda_magyar_helsinki_bizottsag_bocsanatkeres_serelemdij","timestamp":"2020. január. 09. 12:27","title":"Bocsánatot már kér, de még nem fizetett a Rogán-minisztérium a Helsinki Bizottságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar lakosság igen nagy része szerint be kellene tiltani az eldobható szatyrokat, nem kevesen pedig a környezetszennyező autókat is kivezettetnék a magyar utakról. Érdekes kutatásról jött hír.","shortLead":"A magyar lakosság igen nagy része szerint be kellene tiltani az eldobható szatyrokat, nem kevesen pedig...","id":"20200109_klimaintezkedes_szelturbina_kutatas_greenpeace_magyarorszag_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4076cabb-6b3d-4572-be3c-7c36165dc347","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_klimaintezkedes_szelturbina_kutatas_greenpeace_magyarorszag_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. január. 09. 10:55","title":"Greenpeace: Szélerőműveket szeretne a kormánytól sok magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött tájékoztatta a törvényhozókat az utóbbi időben kiéleződött iráni-amerikai konfliktusról, amelyben a teheráni vezetés előző nap az amerikai erők iraki bázisaira mért rakétacsapással vágott vissza.","shortLead":"Az amerikai szenátus republikánus tagjai is elégedetlenek amiatt, hogy szerdán a Trump-kormányzat zárt ajtók mögött...","id":"20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b55434eb-df17-4ac5-86f2-2fe3f5aad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e153031-6efa-49d3-94cb-c4e7db6cbf36","keywords":null,"link":"/vilag/20200109_republikanusok_washington_kaszim_szulejmani_iran_viszaly","timestamp":"2020. január. 09. 06:28","title":"A republikánusok is elégedetlenek azzal, ahogy Trumpék Szulejmáni likvidálását magyarázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f82289-68f6-4536-b086-b5fe76595b8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum nem érti, hogyan beszélhet Orbán klímavédelemről, a DK és az LMP előre egyeztetett kérdésekről ír, az MSZP tanácsot adott a miniszterelnöknek, míg a Jobbik azt szeretné tudni, hogy új tanácsadói vannak-e a kormányfőnek.","shortLead":"A Momentum nem érti, hogyan beszélhet Orbán klímavédelemről, a DK és az LMP előre egyeztetett kérdésekről ír, az MSZP...","id":"20200109_Reagalt_az_ellenzek_Orbanra_Papolas_Putyin_es_monodrama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f82289-68f6-4536-b086-b5fe76595b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ae4244-fda9-46cc-af7a-9417d077e695","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Reagalt_az_ellenzek_Orbanra_Papolas_Putyin_es_monodrama","timestamp":"2020. január. 09. 16:52","title":"Reagált az ellenzék Orbánra: papolás, Putyin és monodráma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]