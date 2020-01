Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott mellékhelyiségekről, és arról, hogy érdemes-e a kisebb bűncselekmények elkövetőit börtönbe zárni.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott...","id":"20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04f28e8-f80a-48b3-a6ed-9391dcb95315","keywords":null,"link":"/360/20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"A Helsinki ügyvédje: A magyar börtönök az emberi méltóságot is elveszik, nemcsak a szabadságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19","c_author":"nyüzsi","category":"vilag","description":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","shortLead":"India indén is nagy felvonulással ünnepelte a honvédség napját.","id":"20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f063a5ea-56b5-4ef5-bc8c-19b1a6ae6b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d42fc7-1bf2-4198-b594-81a345fed8e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200116_Motoron_porgo_akrobatakkal_raketakkal_es_tankokkal_unnepelt_India","timestamp":"2020. január. 16. 11:37","title":"Motoron pörgő akrobatákkal, rakétákkal és tankokkal ünnepelt India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak a windowsos gépekre, hanem macOS-re, Androidra és iOS-re is telepíthetünk.","shortLead":"Elkészült a Microsoft a Google Chrome által is használt Chromium motorra épülő Edge böngészőjével, amit nemcsak...","id":"20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40968ad6-5920-476b-afd1-9050ef1d505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b67e302b-de08-4dd6-adb3-f8fbdbc31ce2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_microsoft_edge_bongeszo_telepitese_windows_macos_ios_android_chromium_motor","timestamp":"2020. január. 16. 09:33","title":"Így tudja telepíteni a Microsoft új Edge böngészőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő, hogy a világgazdaságra nézve jelenleg a környezeti tényezők és a klímaváltozás jelentik a legnagyobb veszélyt. ","shortLead":"A jövő héten kezdődő davosi Világgazdasági Fórum előtt mutatják be a Globális Kockázatok című jelentést. Nem meglepő...","id":"20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b7cea1-c6fd-4ba9-8356-29274b556dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_klimavaltozas_vilaggazdasagi_forum_davos","timestamp":"2020. január. 15. 14:30","title":"Elmondták, mi jelenti a legnagyobb kockázatot az emberiségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","shortLead":"Három hónapon belül megbénulhat a rendszer, ha az orvosok felmondják az önkéntes túlmunkára kötött szerződéseket. ","id":"20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ebf122e-25e6-49f6-a996-6481ec3f801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20384291-770e-48c1-aa5b-31e7a7c033e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Ugy_mondjak_fel_az_orvosok_a_tulmunkaszerzodest_hogy_az_fajjon","timestamp":"2020. január. 15. 18:57","title":"Úgy mondják fel az orvosok a túlmunka-szerződést, hogy az mindenkinek fájjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zajlik a ferencvárosi Haller Park felújítása, amelynek része lenne egy szabadtéri kézilabdapálya kialakítása is. De jött egy választás és pont elfogyott a pénz a fideszes vezetésű kézilabda-szövetségnél.","shortLead":"Zajlik a ferencvárosi Haller Park felújítása, amelynek része lenne egy szabadtéri kézilabdapálya kialakítása is. De...","id":"20200114_baranyi_krisztina_ferencvaros_kezilabdapalya_kocsis_mate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=135d190b-3a94-43c5-aa9e-f199446f792b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b161fe-47cc-46f3-ab03-d487173fab0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_baranyi_krisztina_ferencvaros_kezilabdapalya_kocsis_mate","timestamp":"2020. január. 14. 16:33","title":"Baranyi Krisztina: Kocsis Máté megbüntette Ferencvárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első ránézésre ígéretesnek tűnik, ám a kedvezmény mértéke valójában nem oszt, nem szoroz. Siralmas állapotban vannak a lakásaink.","shortLead":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első...","id":"202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ad023-b661-4e7e-ae22-f83d0b8ded5e","keywords":null,"link":"/360/202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","timestamp":"2020. január. 15. 12:15","title":"Olcsóbbak lesznek a zöld lakáshitelek, de érdemi változáshoz ez édeskevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","shortLead":"Tizenhárom almafa címmel márciusban tart bemutatót Nemzeti Színház.","id":"20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a2ce71b-9ef3-4c00-bafc-51f4a261f0f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200115_Wass_Albertdarabbal_keszul_a_trianoni_evfordulora_a_Nemzeti_Szinhaz","timestamp":"2020. január. 15. 10:53","title":"Wass Albert-darabbal készül a trianoni évfordulóra a Nemzeti Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]