[{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","shortLead":"Azt nem tudni, hogy üres volt-e.","id":"20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec00a7c-3e3c-4d03-b055-502092fb1f58","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Egy_koporsot_is_kidobtak_az_utcara_a_jozsefvarosi_lomtalanitason","timestamp":"2019. február. 25. 20:35","title":"Egy koporsót is kidobtak az utcára a józsefvárosi lomtalanításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csökkent a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákért is felelős két típusának előfordulása azóta, hogy 2006 óta oltással lehet megelőzni a betegség kialakulását, a HPV 16-os és 18-as típusa azóta kisebb arányban okozott a méhnyakrákot – állapították meg amerikai kutatók tízezer nő biopsziáit elemezve.","shortLead":"Csökkent a humán papillomavírus (HPV) méhnyakrákért is felelős két típusának előfordulása azóta, hogy 2006 óta oltással...","id":"20190225_hpv_oltas_hatasa_hpv_fertozottseg_alakulasa_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59e144f1-f87e-418e-9749-62409c4e3567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27460044-ad78-4482-89df-1f0305027431","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_hpv_oltas_hatasa_hpv_fertozottseg_alakulasa_statisztika","timestamp":"2019. február. 25. 16:03","title":"A számok nem hazudnak: ez a különbség a HPV elleni oltást kapott és nem kapott nők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f739e9-9ca7-4692-a41a-765a6431e7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mentségére, külföldi volt, de akkor is, melyik országban van ilyen rendszám? ","shortLead":"Mentségére, külföldi volt, de akkor is, melyik országban van ilyen rendszám? ","id":"20190225_kezmuves_rendszam_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11f739e9-9ca7-4692-a41a-765a6431e7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbeda0c5-fe79-4e26-8253-7f58032661d8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190225_kezmuves_rendszam_rendorseg","timestamp":"2019. február. 25. 12:06","title":"Ez az eddigi legrosszabb kézműves rendszám, amit láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is elhangzott. ","shortLead":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is...","id":"20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2dcec-f19f-4b20-9d09-7ca103b9dca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","timestamp":"2019. február. 25. 12:22","title":"Rövidültek a várólisták, már csak 28 ezren vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7b5b73-2ca3-4ebd-b963-ffd6832ea87a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen látványos formát kapott az új 208-as: alacsony tetővonallal, hosszú motorháztetővel és karakteres oldallemezekkel.","shortLead":"Igen látványos formát kapott az új 208-as: alacsony tetővonallal, hosszú motorháztetővel és karakteres oldallemezekkel.","id":"20190225_Peugeot_208_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a7b5b73-2ca3-4ebd-b963-ffd6832ea87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90735c03-a5f5-4a5b-86e5-a8bdd147df4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Peugeot_208_2020","timestamp":"2019. február. 25. 10:19","title":"Remekül néz ki az új Peugeot 208, és full elektromos is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat a barcelonai Mobile World Congress (MWC) szakkiállításon.","shortLead":"Több európai nagyvárosban már idén 5G-re kapcsolja hálózata egy részét a Vodafone – jelentette be a vállalat...","id":"20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90955077-eeff-4e4b-af6f-e368dd8f83b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c514b1ce-9428-438a-84c0-f455b653d19e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_vodafone_5g_keszulekek_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 25. 17:03","title":"Vodafone: még 2019-ben elindul az 5G több nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte az olajszállítások szempontjából kiemelkedően fontos, a Közel-Keletet és az Indiai-óceánt összekötő szoros lezárását. Az USA egyik repülőgép-hordozója decemberben érkezett a térségbe.","shortLead":"Sikeresen indított cirkálórakétát egy iráni tengeralattjáró a Hormuzi-szorosban. Irán már korábban kilátásba helyezte...","id":"20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6705ad26-f81d-4223-aa83-6bdec1d6ba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e6b643-2a57-4859-ba5e-d8cb56ddedbc","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Iran_tengeralattjarorol_indithato_cirkaloraketat_tesztelt","timestamp":"2019. február. 24. 20:35","title":"Irán tengeralattjáróról indítható cirkálórakétát tesztelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]