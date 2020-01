Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","shortLead":"A szupersportos csúcsmodell közel kétszer annyiba kerül, mint egy alap Q8-as.","id":"20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd09e41-1b87-462f-a8b5-25c0a4ba1e88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb1ce08-a2c5-4c8b-a875-70042714bad3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200103_erofitogtatas_hazankban_a_600_loeros_audi_rs_q8","timestamp":"2020. január. 06. 07:59","title":"Erőfitogtatás: hazánkban a 600 lóerős Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem félt megmutatni a karjait.","shortLead":"Nem félt megmutatni a karjait.","id":"20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0eb3af-cdbc-4ef2-9b65-757eca681f6a","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Jason Momoa egyedi kiegészítővel jelent meg a Golden Globe díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket egy orosz blog álinformációja.","shortLead":"Jó pár weboldal átvett egy hírt a Safari megújításával kapcsolatban, és most sorra közlik a „frissítést”: becsapta őket...","id":"20200104_apple_safai_chromium_alhir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51b5a9b3-5cbd-4e7f-a7fa-8f1ee0508b2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52e4c1d-9d72-40b9-b76c-3757c04e23bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_apple_safai_chromium_alhir","timestamp":"2020. január. 04. 16:03","title":"Ugye nem ugrott be? Álhír terjedt az Apple böngészőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afda3637-302f-48ec-b6a9-c6939613c7fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakásban dolgozó lakatos a nő segítségére sietett, mégis megtörtént a baj, a rendőrök fél órán belül elfogták a támadót.","shortLead":"A lakásban dolgozó lakatos a nő segítségére sietett, mégis megtörtént a baj, a rendőrök fél órán belül elfogták...","id":"20200105_Nyakon_szurta_volt_baratnojet_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afda3637-302f-48ec-b6a9-c6939613c7fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad7f9ed-f05b-46c8-a1f7-efe74a1cd09d","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Nyakon_szurta_volt_baratnojet_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. január. 05. 09:10","title":"Nyakon szúrta volt barátnőjét egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2dbb76-ceb2-4231-a8cf-b89ff54d3541","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miközben ma egyre kevesebbet érintjük meg egymást, egy budapesti társulat arra vállalkozott, hogy a test nyelvén szólítja meg a közönségét, és a nézőket „érzőkké” teszi. A bOdyssey projekt – Testodüsszeia célja, hogy miközben végigjárjuk Odüsszeusz csodákkal és kalandokkal teli útját, magunkat is megfigyeljük: kik vagyunk, miként döntünk és reagálunk az életre oly jellemző helyzetekben.","shortLead":"Miközben ma egyre kevesebbet érintjük meg egymást, egy budapesti társulat arra vállalkozott, hogy a test nyelvén...","id":"20200104_bOdyssey_project_TestOdusszeia_Escape_Odusszeusz_erintes_erintesterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dbb76-ceb2-4231-a8cf-b89ff54d3541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0ae2e9-268c-4fcd-859c-9dbfb473aedb","keywords":null,"link":"/kultura/20200104_bOdyssey_project_TestOdusszeia_Escape_Odusszeusz_erintes_erintesterapia","timestamp":"2020. január. 04. 20:00","title":"Megtaníthat egy előadás az érintés nyelvére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint a szövetségesek nem voltak valami segítőkészek.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter szerint a szövetségesek nem voltak valami segítőkészek.","id":"20200104_Szulejmani_likvidalasa_beszolt_az_europaiknak_Trump_kulugyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc5b8308-8cd9-4769-a9d6-19be21d48b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e472b3b-4933-4d02-98de-380cf44e6b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Szulejmani_likvidalasa_beszolt_az_europaiknak_Trump_kulugyere","timestamp":"2020. január. 04. 15:33","title":"Szulejmáni likvidálása: beszólt az európaiaknak Trump külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950","c_author":"HVG","category":"360","description":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki akváriumokban.","shortLead":"A YouTube-on egy év alatt százezer követőre tettek szert azzal, hogy különleges növénykompozíciókat alakítanak ki...","id":"202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc20ea2f-c83e-4802-8212-086595331950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9fb6f9-3b96-4331-beb0-ca1804ec270f","keywords":null,"link":"/360/202001_thecinescaper_akvaristakbefektetovel","timestamp":"2020. január. 05. 09:30","title":"Állami tőkealap is beszállt a magyar akvaristák nemzetközi bizniszébe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház kamerával is felszerelt okos ajtócsengője rögzítette.","shortLead":"A 25 éves texasi Michael Egwuagu a nővére barátnőjének azt mondta, megölte nővérét. Kiderült, a vallomást a családi ház...","id":"20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=532e1538-7a3c-4631-b686-bfc7b0b7ab7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787b2f7d-2803-43f2-acb0-454f57ebb611","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_ajtocsengo_gyilkossag_vallomas_video","timestamp":"2020. január. 06. 08:03","title":"A családi ház okos ajtócsengője rögzítette, ahogy bevallja testvére meggyilkolását egy amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]