Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a40dc70c-4ae1-4316-8406-e5c83f55194c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Steven Tylerék előtt.\r

\r

","shortLead":"Megvan, ki melegíti be a közönséget Steven Tylerék előtt.\r

\r

","id":"20200117_Mar_csak_az_elozenekarert_is_erdemes_menni_az_Aerosmith_koncertre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a40dc70c-4ae1-4316-8406-e5c83f55194c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afdae16-4edd-4bcd-a153-98f4355e6d8e","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Mar_csak_az_elozenekarert_is_erdemes_menni_az_Aerosmith_koncertre","timestamp":"2020. január. 17. 10:20","title":"Már csak az előzenekarért is érdemes menni az Aerosmith koncertre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bemutatta a kormány a Magyarország klíma- és energiapolitikáját 2030-ig meghatározó stratégiáját. A tervben szerepel az, hogy az átállás 50 ezer milliárd forintot emésztene fel, és az is, hogy a legnagyobb szennyezőnek számító Mátrai Erőmű bezárásával nem számol a kormány.","shortLead":"Bemutatta a kormány a Magyarország klíma- és energiapolitikáját 2030-ig meghatározó stratégiáját. A tervben szerepel...","id":"20200116_Klimastrategia_energiapolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=041baa5c-276f-4d9c-ac07-4d07d087579d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde2a77e-130e-4cf5-9830-bbfb244b6f2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200116_Klimastrategia_energiapolitika","timestamp":"2020. január. 16. 18:15","title":"A rezsicsökkentés és Paks került a kormány klímastratégiájának középpontjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Norvégiának fogják átadni.","shortLead":"Norvégiának fogják átadni.","id":"20200117_Norveg_gyilkost_fogtak_el_Roszkenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5234f2d5-4b4e-496c-aa01-5471d015a541","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Norveg_gyilkost_fogtak_el_Roszkenel","timestamp":"2020. január. 17. 10:02","title":"Norvég gyilkost fogtak el Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rejtegetik a nagy UFO-észlelés részleteit, krokodiltámadás a koalák ellen, baleset egy bunkó sofőr miatt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Rejtegetik a nagy UFO-észlelés részleteit, krokodiltámadás a koalák ellen, baleset egy bunkó sofőr miatt. Ez a hvg360...","id":"20200117_Radar360este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbf1163-00c3-4410-b2e1-2a41fe1348db","keywords":null,"link":"/360/20200117_Radar360este","timestamp":"2020. január. 17. 17:30","title":"Radar360: Orbán kicentizte, a félig magyar kém lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hőszabályozó, energiát megtakarító, a szennyező anyagokat felfaló és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését segítő falfestékeket fejlesztettek ki kutatók.","shortLead":"Hőszabályozó, energiát megtakarító, a szennyező anyagokat felfaló és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenését segítő...","id":"20200117_falfestek_kutatas_karos_anyag_energiahatekonysag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4669ff5a-6166-4bb6-bd6e-8ed21048676e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_falfestek_kutatas_karos_anyag_energiahatekonysag","timestamp":"2020. január. 17. 22:14","title":"Különleges falfestékek segíthetnek a klímaharcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03aed035-e5e9-4743-a0fa-3714531019d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus vezére, Pete Lau Twitteren mutatott egy videót arról, milyen az általuk fejlesztett 120 Hz-es kijelző.","shortLead":"A OnePlus vezére, Pete Lau Twitteren mutatott egy videót arról, milyen az általuk fejlesztett 120 Hz-es kijelző.","id":"20200117_oneplus_120_hz_kijelzo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03aed035-e5e9-4743-a0fa-3714531019d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08589cc3-1664-4f46-899e-f2426623fa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_oneplus_120_hz_kijelzo_video","timestamp":"2020. január. 17. 18:03","title":"Megmutatta a OnePlus, milyen ütős technológián dolgoznak most – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube még mindig nem tudta általánosságban megoldani azt, hogy ne fussanak reklámok a kamuvideók alatt.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube még mindig nem tudta általánosságban megoldani azt, hogy ne fussanak reklámok a kamuvideók...","id":"20200117_youtube_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c36048-d803-4205-80cd-b1de01cf660a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bf400-9494-4bbf-bbc4-bb350a75916f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_youtube_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hirdetes","timestamp":"2020. január. 17. 15:03","title":"Kínos baki a YouTube-tól: több mint száz világcég hirdetései futnak a klímatagadó videók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat ki akarja űzni a tulajdonosokat a kikötő előtti területről, az egyik érintett viszont feljelentést tett.","shortLead":"Az önkormányzat ki akarja űzni a tulajdonosokat a kikötő előtti területről, az egyik érintett viszont feljelentést tett.","id":"20200117_Iratokat_foglaltak_le_a_balatonfoldvari_onkormanyzatnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39ed0bf0-9c12-4408-aef3-5433e4bae7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c52aaa-b69c-4923-ae7a-4211c2216f26","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Iratokat_foglaltak_le_a_balatonfoldvari_onkormanyzatnal","timestamp":"2020. január. 17. 14:58","title":"Iratokat foglaltak le a balatonföldvári önkormányzatnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]