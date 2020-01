Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet kell elérnie, hogy elérje a világűrt.","shortLead":"A különböző bolygókon eltér a gravitáció erőssége, ez pedig meghatározza azt is, hogy egy űrhajónak mekkora sebességet...","id":"20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be303c4-546a-45da-9852-a273b55d913f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a0b5e-52ee-45f0-be69-d8df08c62668","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_Feleakkora_sebesseg_is_eleg_lesz_a_Marson_ha_egy_urhajot_akarnak_kiloni","timestamp":"2020. január. 18. 11:18","title":"Feleakkora sebesség is elég lesz a Marson, ha egy űrhajót akarnak kilőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6976d233-37a0-460b-8f18-b6a444da0e55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit kutatók szerint a jövőben még gyakoribbá válhatnak az Ausztráliát sújtó bozóttüzek, ha tovább melegszik a bolygó. Ez már nem játék.","shortLead":"Brit kutatók szerint a jövőben még gyakoribbá válhatnak az Ausztráliát sújtó bozóttüzek, ha tovább melegszik a bolygó...","id":"20200116_ausztralia_bozottuz_globalis_felmelegedes_1_celsius_fok_szabadban_kialakulo_tuzek_klimakatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6976d233-37a0-460b-8f18-b6a444da0e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d36d160-dc9a-4dde-aedd-11c10206acc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_ausztralia_bozottuz_globalis_felmelegedes_1_celsius_fok_szabadban_kialakulo_tuzek_klimakatasztrofa","timestamp":"2020. január. 16. 15:03","title":"Aggasztó előrejelzés jött az ausztrál tüzekről, azonnal cselekednünk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az Egyesült Államok történetében a harmadik ilyen eljárás.","shortLead":"Ez az Egyesült Államok történetében a harmadik ilyen eljárás.","id":"20200117_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_vademelesi_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f298981f-a485-46c9-aacf-e5da930c8f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae1cc6-2075-4044-b65e-abff87561026","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_donald_trump_impeachment_alkotmanyos_vademelesi_eljaras","timestamp":"2020. január. 17. 05:05","title":"Megkezdődött a Trump elleni impeachment-eljárás a szenátusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Voldemortként is ismert volt fideszes képviselő már a büntetését tölti. Bár budapesti lakcíme van, mégis Kecskeméten zárták be.","shortLead":"A Voldemortként is ismert volt fideszes képviselő már a büntetését tölti. Bár budapesti lakcíme van, mégis Kecskeméten...","id":"20200117_mengyi_roland_voldemort_parkettas_borton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a707f8d-1b3f-40bc-952d-cf8753683010","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_mengyi_roland_voldemort_parkettas_borton","timestamp":"2020. január. 17. 08:51","title":"Cáfolják, hogy Mengyi VIP-rab lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","shortLead":"A kölyökkutyának a Hulk nevet adták. Valószínűleg nem marad ilyen. Mármint se kölyök, se zöld.","id":"20200116_zold_kutya_eszak_karolina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bacac3-f323-4f1c-aa29-f84f558fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f08fe1d-c6e8-4b5a-88ac-72a215a0267e","keywords":null,"link":"/elet/20200116_zold_kutya_eszak_karolina","timestamp":"2020. január. 16. 15:56","title":"Zöld kutya született egy amerikai városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra gyengül a forint, látótávolságba került a történelmi mélypont.","shortLead":"Újra gyengül a forint, látótávolságba került a történelmi mélypont.","id":"20200117_335_forint_egy_euro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a21e2b-6f01-4770-8596-2c598d3362a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a13ebea-4489-47c5-86cf-95b4b0374db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200117_335_forint_egy_euro","timestamp":"2020. január. 17. 09:42","title":"336 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6039f46f-2bef-4155-b03d-eefb2b487142","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Enyhe ítélet a közérdekű munka és a pénzbüntetés az ügyészség szerint.","shortLead":"Enyhe ítélet a közérdekű munka és a pénzbüntetés az ügyészség szerint.","id":"20200117_Sulyosbitast_szeretne_az_ugyeszseg_amiert_Gulyas_Martonek_osszefestettek_a_Szamvevoszeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6039f46f-2bef-4155-b03d-eefb2b487142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9c9a1f-bad7-4bd2-9383-217d870c33e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Sulyosbitast_szeretne_az_ugyeszseg_amiert_Gulyas_Martonek_osszefestettek_a_Szamvevoszeket","timestamp":"2020. január. 17. 11:16","title":"Súlyosbítást szeretne az ügyészség, amiért Gulyás Mártonék összefestették a ÁSZ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem túl gyakori, hogy a Facebook egyik regnáló vezetője fogalmazzon meg erős kritikát a közösségi oldallal szemben. Nemrég kiderült: azért előfordul ilyesmi is.","shortLead":"Nem túl gyakori, hogy a Facebook egyik regnáló vezetője fogalmazzon meg erős kritikát a közösségi oldallal szemben...","id":"20200117_andrew_bosworth_facebook_fuggoseg_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c447-f0e9-4b2d-be4b-9cee4b88abe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200117_andrew_bosworth_facebook_fuggoseg_donald_trump","timestamp":"2020. január. 17. 08:03","title":"A Facebook alelnöke szerint a Facebook olyan, mint a cukor: ártalmas lehet az egészségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]