[{"available":true,"c_guid":"81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fantasztikus látvány. ","shortLead":"Fantasztikus látvány. ","id":"20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81fa2d4c-d19d-4b89-849a-d1fb104beec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78baeb58-c6bc-4bbe-ae70-484128c1aceb","keywords":null,"link":"/elet/20200202_Tobb_szaz_szarvas_vagott_at_egy_uton_Baranyaban__video","timestamp":"2020. február. 02. 18:18","title":"Több száz szarvas vágott át egy úton Baranyában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","shortLead":"Egy osztálytársuk miatt döntöttek így.","id":"20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22502a2e-87b5-4590-b3a1-77d5de00dddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892f1ab4-a4d8-4d12-be05-d00e6839dba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Egy_egesz_osztaly_szajmaszkban_ment_a_szalagavatora_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 01. 15:50","title":"Egy egész osztály szájmaszkban ment a szalagavatóra Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","shortLead":"Tarolt az 1917 a BAFTA-n. Díjat kapott Joaquin Phoenix és Renée Zellweger is. ","id":"20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a9a822e-6033-426e-8767-3f94ca215848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60bc02b-2594-4286-b448-264f46275013","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Dijaztak_a_haboruskodast","timestamp":"2020. február. 03. 09:18","title":"Díjazták a háborúskodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","shortLead":"Az utasoktól azt kérik, további információért keressék a légitársaságot.","id":"20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67a0967-a8b8-4b95-a048-d86dc9877851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c9f38d-156d-4651-8a4d-bd86283f25c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Pentektol_nem_jar_a_Hainan_Airlines_jarata_Csungking_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. február. 01. 14:11","title":"Péntektől nem jár a Hainan Airlines járata Csungking és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból érkezett az országba. Kínában már 308 halálos áldozatot szedett a vírus.\r

","shortLead":"A Fülöp-szigetek jelentette, hogy meghalt egy Vuhanban élő kínai állampolgár, aki élettársával január 21-én Hongkongból...","id":"20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=826cb700-98a0-4296-9fc1-0b298af55d87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def2d700-9d38-4661-b0e4-ecb6ef55b99d","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Mar_Kinan_kivul_is_van_halalos_aldozata_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. február. 02. 07:35","title":"Már Kínán kívül is van halálos áldozata a koronavírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21b7e5e-007b-4e43-8748-867624846927","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenkét éves korra agyszerkezeti elváltozásokat okoz, ha a gyerek egyéves korában forgalmas környéken, erősen szennyezett levegőnek volt kitéve – állapították meg amerikai kutatók.","shortLead":"Tizenkét éves korra agyszerkezeti elváltozásokat okoz, ha a gyerek egyéves korában forgalmas környéken, erősen...","id":"20200203_szennyezett_levego_gyerekkor_agyszerkezeti_elvaltozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e21b7e5e-007b-4e43-8748-867624846927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ecdd2-e8c3-4aeb-9328-df5af81ce22d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_szennyezett_levego_gyerekkor_agyszerkezeti_elvaltozasok","timestamp":"2020. február. 03. 10:33","title":"Drámai következménnyel jár az agyban, ha valaki 12 éves koráig forgalmas út mellett él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","shortLead":"Az északi fény új formáját fedezte fel egy finn amatőr meteorológus: a dűnéket. ","id":"20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc33d288-bb49-460c-ba34-7ebca9979797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d111edf-635a-478d-ad97-e5dc5405d3fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_eszaki_feny_uj_formaja_dunek","timestamp":"2020. február. 03. 11:33","title":"\"Elképesztő felfedezés\": az északi fény új formájára talált rá egy finn amatőr meteorológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c2cdc54-eddb-4bff-8bdd-76284e762a37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Allávi azt ígérte, hogy előrehozott választásokat fognak tartani, és a korrupció elleni harc mellett kötelezte el magát.","shortLead":"Allávi azt ígérte, hogy előrehozott választásokat fognak tartani, és a korrupció elleni harc mellett kötelezte el magát.","id":"20200201_Hiaba_lett_uj_miniszterelnoke_Iraknak_a_tiltakozasok_folytatodnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c2cdc54-eddb-4bff-8bdd-76284e762a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777ba794-e8b7-4efc-b883-9cfcbb9a9d99","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Hiaba_lett_uj_miniszterelnoke_Iraknak_a_tiltakozasok_folytatodnak","timestamp":"2020. február. 01. 21:26","title":"Hiába lett új miniszterelnöke Iraknak, a tiltakozások folytatódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]