Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.

Ahogy közeledik a Samsung február 11-i bemutatója, úgy kerül elő egyre több információ arról, hogy milyenek lesznek a dél-koreai cég új csúcsmobiljai. Az elmúlt hetekben felpörögtek ezek a szivárogtatások: kikerült a netre például az érkező Galaxy S20-család komplett specifikációs listája, és az is kiderült, hogy a korábban csak Galaxy Fold 2 néven emlegetett összehajtható okostelefon valójában a Galaxy Z Flip nevet viseli majd – talán.

És ez utóbbi, a "talán"-faktor bővült most. Amikor még mindenki úgy tudta, hogy Galaxy Fold 2 lesz az összecsukható mobil neve, felröppent az a hír, hogy a készülék megkapja majd a Galaxy S20-ba bekerülő 108 megapixeles szenzort. Most azonban a pontos szivárogtatásairól ismert Ishan Agarwal azt írta Twitteren, mégsem kerül majd be ez a kamera a Z Flipbe. Helyette egy 12 megapixeles egység foglal majd helyet a készülék hátoldalán.

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1r — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) January 20, 2020

További érdekesség a fenti bejegyzésből, hogy a Galaxy Z Flip 6,7 colos Dynamic AMOLED kijelzővel érkezhet meg, az előlapi kamerája 10 megapixeles lehet, a készülékben pedig 256 GB-nyi tárhely bújhat meg. Mindezt egy 3300 mAh-os akkumulátor szolgálja ki, amihez 15W-os gyorstöltő jár – állítja a szivárogtató.

Ami viszont még ezeknél a paramétereknél is érdekesebb kérdés, hogy valóban ez – vagyis a középen félbe hajtható készülék – jelenik-e majd meg február 11-én. A Samsungtól ugyanis előkerült egy új fotó, ami lényegében áthúzhat minden eddigi információt, ami a Z Flip kinézetéről jelent meg.

A szóban forgó készülék a Galaxy Z nevet viseli – legalábbis a kiszivárgott kép alapján –, amit nem egy, hanem két helyen lehetne meghajlítani, épp olyan alakúra, mint egy Z betű.

A logika azt mondatja, a februári bemutatón jön majd egy összehajtható okostelefon – már csak azért is, mert a Galaxy Foldot épp egy évvel korábban mutatták be. Az is valószínűnek tűnik, hogy az elődnél olcsóbb változatról rántják majd le a leplet, hiszen a cél hosszú távon is az, hogy felpörgessék ezeknek a készülékeknek az eladását. Ráadásul hasonlóra készül a rivális Huawei.

Az viszont szinte teljes mértékben kizárt, hogy a Galaxy S20, Galaxy S20+ és a Galaxy S20 Ultra mellé további két telefont mutasson be a Samsung. Könnyen lehet, hogy a fenti képen látható Galaxy Z-t őszre tartogatja a dél-koreai cég, csak épp hamarabb szivárgott ki a készülék fotója. És akkor ebbe az egész történetbe még bele sem kevertük azt a forgatókönyvet, hogy jöhet a Galaxy One, ami talán az a Galaxy S11, ami most Galaxy S20-nak tűnik.

Most tehát a szokásosnál is nagyobb a bizonytalanság a kiszivárgott információk helyességét illetően. Akárhogy is, február 11-én minden eldől majd – addig viszont még van bő három hét, ami ebben az iparágban egy bemutató előtt nagyon hosszú idő, vélhetően több újabb információmorzsa is belefér majd.

