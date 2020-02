Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5360999e-7b24-435a-946c-6fe42089b9b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kórházba szállították őket. ","shortLead":"Kórházba szállították őket. ","id":"20200202_Tinedzserek_Ukrajna_hutokamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5360999e-7b24-435a-946c-6fe42089b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9bafe69-5e00-4f81-9502-a7a58383c049","keywords":null,"link":"/vilag/20200202_Tinedzserek_Ukrajna_hutokamion","timestamp":"2020. február. 02. 15:13","title":"Négy tinédzsert találtak összefagyva, eszméletlenül Ukrajnában egy hűtőkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","id":"20200202_715_millios_telitalalat_a_hatos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d12edf-2ddf-4e52-94f1-dc1eca14a791","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_715_millios_telitalalat_a_hatos_lotton","timestamp":"2020. február. 02. 16:54","title":"715 milliós telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc106b6e-d446-44fa-9f25-9844f27514e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Előrejelzések szerint 63 év múlva látványos csillagászati jelenségben gyönyörködhetnek éjszakánként az emberek.","shortLead":"Előrejelzések szerint 63 év múlva látványos csillagászati jelenségben gyönyörködhetnek éjszakánként az emberek.","id":"20200203_v_sagittae_63_ev_mulva_latvanyos_csillagaszati_jelenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc106b6e-d446-44fa-9f25-9844f27514e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1347a56a-1bb0-44c9-ac01-2dcda079e25d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_v_sagittae_63_ev_mulva_latvanyos_csillagaszati_jelenseg","timestamp":"2020. február. 03. 07:03","title":"Nem semmi látványban lesz részük azoknak, akik 63 év múlva felnéznek az égre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szerint a fiatal férfi nem mutatja a betegség egy tünetét sem.","shortLead":"Az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa szerint a fiatal férfi nem mutatja a betegség...","id":"20200201_Nem_fertozott_koronavirussal_a_Budapesten_elkulonitett_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a144863-0980-405d-be9b-b98823d0b189","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Nem_fertozott_koronavirussal_a_Budapesten_elkulonitett_ferfi","timestamp":"2020. február. 01. 18:41","title":"Nem fertőzött koronavírussal a Budapesten elkülönített férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7219c8-5a8d-4fed-b6e5-135913c23c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stuttgartban egy az S-osztályban lévő V12-es csúcsmotornál is sokkal komolyabb erőforrást terveztek. ","shortLead":"Stuttgartban egy az S-osztályban lévő V12-es csúcsmotornál is sokkal komolyabb erőforrást terveztek. ","id":"20200202_mercedes_800_sel_a_18_hengeres_alom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be7219c8-5a8d-4fed-b6e5-135913c23c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9ba2b9-2e9f-4eaa-8318-f4e29b80b2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200202_mercedes_800_sel_a_18_hengeres_alom","timestamp":"2020. február. 02. 06:41","title":"Mercedes 800 SEL: a 18 hengeres álom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","shortLead":"A héten már negatív csúcsokat döntött a forint, de hol a gödör alja? Erről beszélgettünk a Fülkében.","id":"20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccb4253-0f12-428a-8e49-a09665af4c57","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Fulke_A_360_forintos_euro_is_benne_van_a_pakliban","timestamp":"2020. február. 01. 12:25","title":"Fülke: „A 360 forintos euró is benne van a pakliban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton az MTI-vel.\r

\r

","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Andorai Péter Kossuth-díjas színművész, a nemzet színésze - tudatta a család szombaton...","id":"20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fee1d4e1-44cc-4787-951c-0ab87399aae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf38f17-25b8-48f4-97d9-23113d9117db","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Elhunyt_Andorai_Peter","timestamp":"2020. február. 01. 10:19","title":"Elhunyt Andorai Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez bejelentést tenni a Néppártból való kilépésről.","shortLead":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez...","id":"20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a955ddf-cd2f-49a8-bafa-1bddd2cfbee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","timestamp":"2020. február. 01. 18:09","title":"Orbán: Az Európai Unión kívül is van élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]