[{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","shortLead":"Egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze Dunaszentgyörgynél.","id":"20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=963cc126-e835-4c46-8e1b-53e3b967d928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4681c25-5ec8-4c28-81be-e176b0ae6b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Mindket_sofor_meghalt_egy_balesetben_a_6os_fouton","timestamp":"2020. február. 10. 12:53","title":"Mindkét sofőr meghalt egy balesetben a 6-os főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59dad851-2258-4690-8dfa-82dcfa7abdb8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időszak egyik legfurcsább autólopását jelentették be a rendőrségen. ","shortLead":"Az elmúlt időszak egyik legfurcsább autólopását jelentették be a rendőrségen. Nem egy, nem kettő, hanem másfél autót...","id":"20200210_Epp_masfel_lopott_autot_toltak_amikor_jott_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59dad851-2258-4690-8dfa-82dcfa7abdb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfcdd09-8ba9-48ee-823a-6d18a32ec412","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_Epp_masfel_lopott_autot_toltak_amikor_jott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 10. 12:59","title":"Épp másfél lopott autót toltak, amikor jött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","shortLead":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","id":"20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f168ff-caf6-4db8-b954-bc9a7e03d474","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","timestamp":"2020. február. 10. 12:26","title":"Elege lett a koronavírusból az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","shortLead":"A Sajnáljuk, nem találtuk otthon egy adósságcsapdába került család őrlődéséről szól.","id":"202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91fcd441-7cc5-4a98-954e-86ac216be344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"030a92b1-2501-4d20-805a-4cfebf89dc41","keywords":null,"link":"/360/202006_film__barhol_megtortenhet_sajnaljuk_nem_talaltuk_otthon","timestamp":"2020. február. 09. 08:30","title":"Dokumentarista társadalomkritika a kétszeres Arany Pálma-nyertes rendező új filmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","shortLead":"Az elemzők közel öt százalékos drágulásra számítanak.\r

","id":"20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49b1bdf-6c21-4228-bbcf-4a8a1c1490da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_A_koronavirus_az_inflaciot_is_befolyasolta_Kinaban","timestamp":"2020. február. 10. 06:41","title":"A koronavírus az inflációt is befolyásolta Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca82946-496f-4453-8ae8-3879841b8099","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre a közönöségnek is megmutatták, hogy konkrétan mi lett a 10 éves fejlesztési projekt végeredménye.","shortLead":"Végre a közönöségnek is megmutatták, hogy konkrétan mi lett a 10 éves fejlesztési projekt végeredménye.","id":"20200210_ime_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperauto_elso_peldanya_ssc_tuatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aca82946-496f-4453-8ae8-3879841b8099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f61b20a-480a-4477-9aa8-62106bb58f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20200210_ime_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperauto_elso_peldanya_ssc_tuatara","timestamp":"2020. február. 10. 11:21","title":"Íme a 480 km/h végsebességű hiperautó első példánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte Kárpátalján is garantálta volna a magas színvonalú ukránnyelvoktatást.","shortLead":"A magyar külügyi tárca vezetője azt mondta, kompromisszumos elképzeléssel ment pénteken Kijevbe, ami szerinte...","id":"20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e956b36-bfc1-4271-849c-247d8cfdf40e","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Elutasitotta_Szijjarto_javaslatait_az_ukran_oktatasi_miniszter","timestamp":"2020. február. 09. 20:25","title":"Elutasította Szijjártó javaslatait az ukrán oktatási miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]