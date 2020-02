Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az irodavezető fedezte fel a golyónyomokat a bejáraton, több lövedéket is találtak a rendőrök. A párt feljelentést tett. A párt feljelentést tett. DK: Rálőttek a párt újbudai irodájára bedobta a törülközőt. Ez a botrány véget vethet a Merkel-korszaknak Kútba esett Angela Merkel terve a hatalom gördülékeny átadásáról, miután egy nem túl jelentős tartomány ügyéből országos botrány kerekedett, s a német kancellár kiszemelt utóda roma család háza mellé költöztek, és videózták, fotózták és meg is fenyegették az ott lakókat. Zaklatás miatt kell fizetnie a Betyársereg több tagjának A szervezetből többen egy tagjának újraválasztása? Egy óriási meteor jöjjön, vagy Trump műsorokkal... 94 millióért kutatja a médiapiaci szokásokat a közmédia Az MTVA meg akarja ismerni a lakosság médiafogyasztási szokásait, ezért egy évig egy cég kutatja a műsorokkal kapcsolatos véleményeket. Újra lehet alkudni, ha pedig továbbra is növekednek a jövedelmek, néhány év stagnálás után ismét felpöröghet a kereslet. Már nem mondják ki a szakértők a V-betűs szót, helyette a korrekciót használják az áremelkedés lassulására. Újra lehet... Nem válság, ami az ingatlanpiacon történhet, de attól még fájhat A Microsoft szerint a mindennapos használat terén is érezhetők lesznek a különbségek. A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos... Azt ígéri a Microsoft, hogy az új Windows pillanatok alatt frissíthető lesz Pont azokban a városokban és korcsoportokban hozhat ez sokat, ahol ősszel veszítettek támogatottságukból a kormánypártok. Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont... Letarolt rádiós piac: újabb szintre lépett a kormányzati médiakoncentráció