[{"available":true,"c_guid":"e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette a csillagászok érdeklődését.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp egy közeli neutroncsillagnál szokatlan infravörös fényt érzékelt, ami azonnal felkeltette...","id":"20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4eab392-1e12-4d63-a9ae-5deff75470c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d971202-8f91-4ac2-bf66-67c5ddf3888d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_nasa_hubble_urteleszkop_neutroncsillag_pulzar","timestamp":"2018. szeptember. 21. 11:03","title":"Sosem látott fényjelenséget szúrt ki a Hubble űrteleszkóp egy közeli csillagnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","shortLead":"Öt országot sorolt fel egy üzleti oldal.","id":"20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c08c84-fd17-45e2-8221-9bec83ebe132","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Ugy_is_lehet_kotvenyprogramot_csinalni_hogy_van_ertelme_itt_a_pelda","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:46","title":"Úgy is lehet kötvényprogramot csinálni, hogy van értelme, itt a példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47a29531-c40d-4ed9-9382-e83ad6e9612f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És amíg nincs munkájuk, menjenek söprögetni a Starbucksba.","shortLead":"És amíg nincs munkájuk, menjenek söprögetni a Starbucksba.","id":"20180922_Jane_Fonda_szerint_a_zaklatok_ne_rinyaljanak_hanem_probaljanak_tanulni_a_hibaikbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47a29531-c40d-4ed9-9382-e83ad6e9612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca10469f-c3a6-46b7-9dda-8c1c239a6b3e","keywords":null,"link":"/elet/20180922_Jane_Fonda_szerint_a_zaklatok_ne_rinyaljanak_hanem_probaljanak_tanulni_a_hibaikbol","timestamp":"2018. szeptember. 22. 07:55","title":"Jane Fonda szerint a zaklatók ne rinyáljanak, hanem próbáljanak tanulni a hibáikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","shortLead":"Nagykereskedői és patikai szinten is eltűnik a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta 20X készítmény.","id":"20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275a9b1e-db20-4c75-814b-b1ad95c3af0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d5a5ef-4a66-4d02-a6ca-10f8dc934dc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_A_Sandoz_is_megerositette_eltunik_Magyarorszagrol_a_CalciumSandoz_pezsgotabletta","timestamp":"2018. szeptember. 21. 09:16","title":"A Sandoz is megerősítette, eltűnik Magyarországról a Calcium-Sandoz pezsgőtabletta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti terveknek megfelelően jövőre vehetik majd át a tehetős vásárlók.","shortLead":"A közel 900 millió forintos Project One már több száz órányi tesztelésen van túl, az első példányait pedig az eredeti...","id":"20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c930b4e1-af58-44ae-a15c-7b1962cbb2d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bd5b64-6769-4c4a-9a32-32639ad0594f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180921_mar_javaban_nyuzzak_a_mercedes_bugattivero_hiperautojat_amg_project_one_chiron_forma1","timestamp":"2018. szeptember. 21. 13:21","title":"Már javában nyúzzák a Mercedes Bugatti-verő hiperautóját – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon, ha hétvége előtt kellene utalnia.","shortLead":"Több tízmillió forintot lopnak el károsultanként egy jól szervezett magyar–dominikai bűnszervezet tagjai. Gyanakodjon...","id":"20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e65e91-c9c9-41b9-8e97-e880160eb175","keywords":null,"link":"/kkv/20180921_Primitiv_behajtasos_trukkel_verik_at_a_lakasvasarlokat","timestamp":"2018. szeptember. 21. 12:07","title":"Primitív behajtásos trükkel verik át a lakásvásárlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","shortLead":"Már 8 éve kérdéses a fürdő és a hozzá épült hotel sorsa, egy előterjesztés most mindent eldönthet.","id":"20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5186b641-e09e-4a64-b1f4-3bf4bec5e09b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Ha_a_fovaros_beadja_a_derekat_jovore_vegre_kinyithat_a_Rac_furdo","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:29","title":"Ha a főváros beadja a derekát, jövőre végre újranyithat a Rác fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f2911d-c7db-4336-8873-e22fa2d843fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A rendőri intézkedésnek most nem a drogokhoz volt köze.","shortLead":"A rendőri intézkedésnek most nem a drogokhoz volt köze.","id":"20180921_Bezartak_a_kolumbiai_Pablo_Escobarmuzeumot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8f2911d-c7db-4336-8873-e22fa2d843fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42190be0-e73e-4af2-831a-4d687906d7e6","keywords":null,"link":"/kultura/20180921_Bezartak_a_kolumbiai_Pablo_Escobarmuzeumot","timestamp":"2018. szeptember. 21. 17:10","title":"Bezárták a kolumbiai Pablo Escobar-múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]