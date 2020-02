Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036218ba-a391-4c4d-9ef0-7f46fdf919b5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Protézisről, műtét előtt szétvágott nadrágról, hasznavehetetlen koloniálbútorokról meséltek az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a hvg.hu-nak – ezek azok a tárgyak, amelyeket adományként szeretnének odaadni az emberek, többnyire nem azért, hogy segítsenek, hanem hogy a lelkükön könnyítsenek, vagy selejtezzenek. Az adományozás kultúrája gyerekcipőben jár Magyarországon, szakemberek mondják el, hogyan lehetne ezen változtatni.","shortLead":"Protézisről, műtét előtt szétvágott nadrágról, hasznavehetetlen koloniálbútorokról meséltek az Ökumenikus...","id":"20200213_adomanyozas_maltai_okumenikus_segelyszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036218ba-a391-4c4d-9ef0-7f46fdf919b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa46bc17-64da-45dd-824c-d3f6f79b7ff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_adomanyozas_maltai_okumenikus_segelyszervezet","timestamp":"2020. február. 13. 17:30","title":"\"Akinek kevés a pénze, annak nem kell a bárpult, a rúd, a giccs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f5dc1c-4e15-41f4-9207-04b622fbb162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indiai kormány szerint biztonsági okokból zajlik a munka, de az építkezési vállalkozó azt mondja, a cél az, hogy az amerikai elnök semmit ne lásson abból, amivel India nap mint nap megküzd.","shortLead":"Az indiai kormány szerint biztonsági okokból zajlik a munka, de az építkezési vállalkozó azt mondja, a cél az...","id":"20200214_donald_trump_fal_india_nyomor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12f5dc1c-4e15-41f4-9207-04b622fbb162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6253e97e-a4f1-4792-86b6-ad403ac0bbe4","keywords":null,"link":"/elet/20200214_donald_trump_fal_india_nyomor","timestamp":"2020. február. 14. 15:42","title":"Sebtében épített fallal takarják el a nyomort Trump elől Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Otthagyta a Hertha BSC vezetőedzői posztját Jürgen Klinsmann, aki mindössze tíz hétig irányította a német Bundesligában érdekelt futballcsapatot. A tréner novemberben vette át a feladatot Ante Covictól, aki előtt Dárdai Pál volt a berliniek edzője. Őt kérdezte most a Nemzeti Sport arról, mit gondol Klinsmann távozásáról, és van-e esély a visszatérésére.","shortLead":"Otthagyta a Hertha BSC vezetőedzői posztját Jürgen Klinsmann, aki mindössze tíz hétig irányította a német Bundesligában...","id":"20200214_dardai_pal_jurgen_klinsmann_hertha_bsc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09a1189c-ce73-4140-83e9-9084cadce78a","keywords":null,"link":"/sport/20200214_dardai_pal_jurgen_klinsmann_hertha_bsc","timestamp":"2020. február. 14. 12:36","title":"Dárdai Klinsmannról: A szomszédnak sem szólok át, hogyan nyírja a füvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám azóta fordult a kocka, a biztosok pedig elálltak a kezdeményezéstől.","shortLead":"Egy korábbi dokumentum szerint az arcfelismerő technológia ideiglenes tiltását szorgalmazták az új uniós vezetők, ám...","id":"20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40c2602-8937-4e4f-8d91-db0a35903fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200214_arcfelismeres_europai_bizottsag_europai_unio_megfigyeles","timestamp":"2020. február. 14. 17:03","title":"Mégsem tiltják be az arcfelismerést az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","shortLead":"Teljes útlezárás van a pályán Győr felé.","id":"20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b5219d-3350-4a81-b614-e585ea9a4d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2142b5-c7a6-4fab-993d-8c316288b2bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200213_Harman_haltak_meg_az_M1esen","timestamp":"2020. február. 13. 13:55","title":"Hárman haltak meg az M1-esen – teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek. Az őshüllő igazi gyilkológép volt.","shortLead":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek...","id":"20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610ec092-99a0-4d03-b7cb-00854bd2a9f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","timestamp":"2020. február. 12. 19:03","title":"Új dinófajt fedeztek fel a kutatók, Halálosztó a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy idős nőt ölt meg 2014-ben.","shortLead":"Egy idős nőt ölt meg 2014-ben.","id":"20200213_Eletfogytiglant_kapott_egy_pecsi_gyilkos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748ae6ef-4bb5-435c-a058-adcbf8b63fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddaf0388-edd8-40f0-9b60-d7bf3498bc56","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Eletfogytiglant_kapott_egy_pecsi_gyilkos","timestamp":"2020. február. 13. 12:06","title":"Életfogytiglant kapott egy pécsi gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont azokban a városokban és korcsoportokban hozhat ez sokat, ahol ősszel veszítettek támogatottságukból a kormánypártok. ","shortLead":"Kincset érő hozzáférést találtak több millió magyarhoz, amit Mészáros Lőrinc intézői már birtokba is vettek. Pont...","id":"202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c336d6aa-efef-408e-bf90-a6c33d803923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3134ef7-7d4f-4e89-a788-75a858d8f400","keywords":null,"link":"/360/202007__rogan_nyomaban__leigazott_radiok__posztok_es_kamu_profilok__hullamlovagok","timestamp":"2020. február. 13. 07:00","title":"Letarolt rádiós piac: újabb szintre lépett a kormányzati médiakoncentráció ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]