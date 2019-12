A kínai állampolgárok mostantól csakis úgy igényelhetnek új SIM-kártyát (és ezzel vadonatúj készüléket) a szolgáltatótól, ha arcukat előbb beszkennelték hozzá. A lépéssel egy fokkal magasabb szintre lépett a diktatórikus országban mindenkit ellenőrzése alatt tartó állami rendszer – írta a The Next Web.

Az ellenőrzés december 1-jén lépett hatályba, kötelező jelleggel.

Arról, hogy az új mobil vásárlásához nemcsak aláírásra, hanem az ügyfél beszkennelt arcára is szükség lesz, szeptemberben jelentek meg hírek. A vonatkozó törvényt a kínai elektronikai és információtechnológiai minisztérium dolgozta ki. A kínai kormány a lépéstől a telefonos csalások visszaszorítását várja, ezek ugyanis gyakori bűncselekmények az ázsiai országban.

A The Next Web azt írja, az arcszkennelés mára mindennapos ellenőrzési módszerré vált Kínában: a technológiát a tömegközlekedésnél és a banki kölcsönök felvételekor is alkalmazzák. A rendszerrel hitelesíteni tudják az embereket, az ügyintézők pedig meggyőződhetnek róla, hogy valóban azzal a személlyel kötnek üzletet, akik előttük ül. Legalábbis ez a hivatalos magyarázat.

A kínai állampolgárok mindennapjait ugyanis már most is számos rendszer nyomon követi, ezek pedig a hatalom dolgát is könnyebbé teszik: még több információt lehet begyűjteni a megfigyelt személyről. Az arcfelismeréses megoldás mellett egy tesztüzemben működő közösségi kreditrendszert is alkalmaz a kínai állam, amely képes eldönteni, ki a "jó" és a ki a "rossz" állampolgár. Akit rossznak bélyegeznek, számos dologban hátrányt szenved. A fejlesztést állítólag a vállalkozásokra is kiterjesztenék.

