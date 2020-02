Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1830564-4ae2-4312-8c9d-26e8b1715f83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok csecsemők, illetve 10-11 év körüli gyerekek voltak.","shortLead":"Az áldozatok csecsemők, illetve 10-11 év körüli gyerekek voltak.","id":"20200214_Tucatnal_is_tobb_gyerek_halt_meg_Haitin_egy_arvahazban_kitort_tuzben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1830564-4ae2-4312-8c9d-26e8b1715f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619bdabd-5f06-436e-a0df-c79d6731d13a","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Tucatnal_is_tobb_gyerek_halt_meg_Haitin_egy_arvahazban_kitort_tuzben","timestamp":"2020. február. 14. 21:15","title":"Tucatnál is több gyerek halt meg Haitin egy árvaházban kitört tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja tartományban.

","shortLead":"Hatezer éves, predinasztikus kori sírokra bukkantak egyiptomi régészek a Nílus folyó deltájának térségében, Dakahlíja...","id":"20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a829d-859e-4205-8ea3-ed92265cdbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab85cba-5504-413d-94b3-4c2eebe16f66","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_nilus_deltaja_6000_eves_sirok_egyiptom_predinasztikus_kor","timestamp":"2020. február. 16. 10:03","title":"6000 éves sírokat tártak fel a Nílus deltájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"230f124e-1067-4811-862f-a89391130e77","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hiába ígérte meg az Orbán-kormány többször is - legutóbb a 2018-as választások előtt -, hogy hamarosan teljes körűen kutathatók lesznek az ügynökakták, a rejtélyes mágnesszalagokon tárolt adatok ismerete nélkül továbbra sem tudható, hogyan mentették át magukat az állampárti állambiztonság emberei a rendszerváltás után a jelenleg is működő nemzetbiztonsági szervek tagjai közé.","shortLead":"Hiába ígérte meg az Orbán-kormány többször is - legutóbb a 2018-as választások előtt -, hogy hamarosan teljes körűen...","id":"202007__az_allambiztonsag_atmentese__dunagate__informacios_monopolium__kodosito_szervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=230f124e-1067-4811-862f-a89391130e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7092d7bf-9c7e-403d-8dae-9fee73892430","keywords":null,"link":"/360/202007__az_allambiztonsag_atmentese__dunagate__informacios_monopolium__kodosito_szervek","timestamp":"2020. február. 15. 12:00","title":"Fedőneve: állambiztonság. A titkosszolgálatok irányítása 1990 után is a régi kezekben maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb tisztviselőket menesztettek az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban, mert \"nem voltak képesek felügyelni a kór megakadályozásával összefüggő feladatokat\" – derült ki a tartományi pártszervezet fegyelmi és ellenőrzési bizottságának vasárnapi közleményéből.","shortLead":"Újabb tisztviselőket menesztettek az új koronavírus okozta járvány gócpontjának számító kínai Hupej tartományban, mert...","id":"20200216_Ujabb_partvezerek_buktak_bele_a_koronavirus_jarvanyba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35fe7c01-2461-4fc0-8b41-9fee8515d0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c939e96-c629-4fbf-ad71-24e3635f44c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Ujabb_partvezerek_buktak_bele_a_koronavirus_jarvanyba","timestamp":"2020. február. 16. 08:07","title":"Megállíthatatlanul terjed a koronavírus-fertőzés a karantén alá vett hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d31eef-b418-4d1d-b4c0-4b81e5c911a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden lóerőért elkérnek több mint kétmillió forintot. ","shortLead":"Minden lóerőért elkérnek több mint kétmillió forintot. ","id":"20200216_A_Pagani_Imola_54_millio_dollarba_kerul_alapbol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d31eef-b418-4d1d-b4c0-4b81e5c911a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fe3353-1bb2-45b4-84e4-742092055c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_A_Pagani_Imola_54_millio_dollarba_kerul_alapbol_is","timestamp":"2020. február. 16. 17:17","title":"1,7 milliárd forintba kerül a Pagani legújabb, 827 lóerős autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt. A kormánypárt az utóbbi két választáson nagy pofonokat kapott, kérdés, fel tud-e támadni. Az ellenzék pedig főpróbát tart: országgyűlési választáson most először indul összellenzéki támogatottsággal közös jelölt. ","shortLead":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt...","id":"20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73771ed-70b1-4718-bd5c-ecd9bfc5e73c","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","timestamp":"2020. február. 15. 07:00","title":"Lehet, hogy most vasárnap zajlik le a 2022-es választás főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081cab81-5ad1-4e04-b010-7a6460fb5552","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évek végére berobbant a roma hip-hop, majd feltűnt a műfaj egyik legeredetibb magyar nyelven alkotó párosa. Új előadók álltak színpadra kis budapesti klubokban, hogy nem sokkal később már több száz ember előtt lépjenek fel. BP Underground Hip-Hop, harmadik rész. ","shortLead":"A 90-es évek végére berobbant a roma hip-hop, majd feltűnt a műfaj egyik legeredetibb magyar nyelven alkotó párosa. Új...","id":"20200215_Doku360_BP_Underground_HipHop_Harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=081cab81-5ad1-4e04-b010-7a6460fb5552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cc37a8-8b32-4a3f-a522-d119d4b68b7d","keywords":null,"link":"/360/20200215_Doku360_BP_Underground_HipHop_Harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 15. 19:00","title":"Doku360: \"Kizárt dolog volt, hogy nem mi leszünk a mindent vivők\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen empatikusak.","shortLead":"Nem csak az emberek és az emberszabású majmok képesek másokon segíteni, az afrikai szürke papagájok is mélyen...","id":"202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd4c0e85-80ab-4fde-b340-eb049aa8bdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74e8912-01ae-4b53-bd8e-7de6e2dd3560","keywords":null,"link":"/360/202007_empatikus_papagajok_jutalomfalat_asorstarsaknak","timestamp":"2020. február. 15. 08:30","title":"Szívmelengető kísérlet mutatta meg, mennyire együttérzők a papagájok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]