[{"available":true,"c_guid":"9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz különbséget a cégek között nemzetiségi alapon. Korábban arról lehetett olvasni, az Egyesült Államokat nyugtalanítják a Huawei túl jó magyar kapcsolatai. \r

\r

","shortLead":"A Kínában lezajlott bejelentés mellett külgazdasági és külügyminiszter arról is beszélt, Magyarország nem tesz...","id":"20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9989caf9-0376-43d1-b270-21be55238c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbf340c-4488-4cea-9028-4c149a3804b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_A_Huawei_epiti_a_magyarorszagi_5Ghalozatot","timestamp":"2019. november. 05. 09:15","title":"A Huawei közreműködésével épül ki a magyarországi 5G-hálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","shortLead":"Egy tűzoltó szerint fűtetlen folyosókon kell pihenniük, a Katasztrófavédelem szóvivő-helyettese szerint ez nem igaz.","id":"20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045692f3-5718-4fad-818e-0a3092dc1989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68371061-6cc2-4ef6-8be1-7bceeb2f78e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Agyi_poloskakra_panaszkodnak_a_gyori_tuzolto_laktanyaban","timestamp":"2019. november. 03. 20:37","title":"Ágyi poloskákra panaszkodnak a győri tűzoltó laktanyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához. Úgy vélik, ha az országok 2016 és 2030 között tartják magukat a párizsi klímaegyezményben meghatározott célokhoz, a tengerszint akkor is 20 centimétert fog emelkedni 2030 januárjáig.","shortLead":"A jelenlegi klímavédelmi intézkedések a kutatók szerint nem elegendőek a tengerek vízszintemelkedésének megállításához...","id":"20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28521462-b568-40bc-b45a-6f5a41b63a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c7be94-6ea8-454a-a23e-696a13bfa495","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_parizsi_klimaegyezmeny_betartasa_tengerek_vizszintje_20_cm_emelkedes","timestamp":"2019. november. 05. 13:03","title":"Most már hiába tartjuk be a klímaegyezményt, úgy is 20 centimétert emelkedhet a tengerek vízszintje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható telefon. Már játék is készült hozzá.","shortLead":"A hosszú hétvégén jelent meg Egyesült Államokban az LG G8X ThinQ nevű készülék, egy egyedi megoldású összehajtható...","id":"20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b873c578-a174-4f6f-b9ef-2d617ab36704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c955f5e-066e-42bf-85d6-478ab5a3fc1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_lg_g8x_thinq_osszehajthato_telefon_ara_elerhetosege","timestamp":"2019. november. 04. 14:03","title":"Ez egyelőre a legolcsóbb összehajtható csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","shortLead":"Mennek a régebbi Volkswagen up!-ok, jönnek a dél-koreai Kia Picantók. ","id":"20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05c2e0fd-8e98-441b-a85d-d95f7248244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df055a89-c21b-4e35-88f6-b57631b31dcb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Atalakul_a_Mol_Limo_autoflottaja","timestamp":"2019. november. 05. 11:07","title":"Átalakul a Mol Limo autóflottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","shortLead":" A személygépkocsi sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette.","id":"20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5084c36-9111-4759-a906-beda72c0998c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_szolnok_kamion_szemelyauto_utkozes_halalos_baletes","timestamp":"2019. november. 05. 10:38","title":"Autó ütközött kamionnal, ketten meghaltak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiskunhalason történt a hallatlan eset.","shortLead":"Kiskunhalason történt a hallatlan eset.","id":"20191105_Lokdosodott_es_elszaladt_a_bolti_tolvaj_elfogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e71b8df-88bc-49e1-b09c-5e3a447afe5f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Lokdosodott_es_elszaladt_a_bolti_tolvaj_elfogtak","timestamp":"2019. november. 05. 08:06","title":"Lökdösődött és elszaladt a bolti tolvaj, elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36abbd70-ad2c-48f7-9d4b-6c08fe52688e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A komikusból lett tévésztár a januári Golden Globe-on veheti át az elismerést.","shortLead":"A komikusból lett tévésztár a januári Golden Globe-on veheti át az elismerést.","id":"20191104_eletmudj_golden_globe_ellen_degeneres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36abbd70-ad2c-48f7-9d4b-6c08fe52688e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98fec60-18f4-4517-8bc1-cb81f7613a0b","keywords":null,"link":"/elet/20191104_eletmudj_golden_globe_ellen_degeneres","timestamp":"2019. november. 04. 17:51","title":"Életműdíjjal jutalmazzák Ellen DeGenerest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]