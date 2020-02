Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c93361e2-a126-46d8-a48a-179b07928bff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A rejtőzködő művész egy ház fehér falára fújta fel művét, amely egy fejkendős, csúzlizó kislányt ábrázol, aki vörös virágokat lő ki a magasba. ","shortLead":"A rejtőzködő művész egy ház fehér falára fújta fel művét, amely egy fejkendős, csúzlizó kislányt ábrázol, aki vörös...","id":"20200214_banksy_graffiti_kislany_csuzli_bristol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c93361e2-a126-46d8-a48a-179b07928bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f55c6f-3371-4ee2-aa77-fd5f47680544","keywords":null,"link":"/kultura/20200214_banksy_graffiti_kislany_csuzli_bristol","timestamp":"2020. február. 14. 10:38","title":"Bálint-napi ajándékot kapott Banksytől Bristol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az udvarról kiabálva tudott csak bejutni egy ügyfél egy postára, ha pedig pénzt akart felvenni, mindenki más előtt hangosan kellett bediktálnia a kódját.","shortLead":"Az udvarról kiabálva tudott csak bejutni egy ügyfél egy postára, ha pedig pénzt akart felvenni, mindenki más előtt...","id":"20200215_Ot_evig_hiaba_kerte_egy_kerekesszekes_ember_hogy_legalabb_egy_csengot_tegyenek_arrebb_a_postahivatalnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5088c04c-e994-4374-9f42-0b0e1b018abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c894976-8648-4c4e-bb3f-81f9d8998dbd","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Ot_evig_hiaba_kerte_egy_kerekesszekes_ember_hogy_legalabb_egy_csengot_tegyenek_arrebb_a_postahivatalnal","timestamp":"2020. február. 15. 11:22","title":"Öt évig hiába kérte egy kerekesszékes ember, hogy legalább egy csengőt tegyenek arrébb a postahivatalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14dcac8-5af4-4ae1-9410-b70b11bff6a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt követeli, távolítsuk el oldalunkról a felvételt, amelyen az hallható, miként próbálja elzavarni kollégánkat, aki az általa közpénzért eladott Mátrai Erőműről kérdezte.","shortLead":"Azt követeli, távolítsuk el oldalunkról a felvételt, amelyen az hallható, miként próbálja elzavarni kollégánkat, aki...","id":"20200214_Meszaros_Lorinc_maganember_perrel_fenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14dcac8-5af4-4ae1-9410-b70b11bff6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3853ee8-4a4f-4612-a17c-edb04f7cc3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Meszaros_Lorinc_maganember_perrel_fenyeget","timestamp":"2020. február. 14. 13:08","title":"Mészáros Lőrinc magánember perrel fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","shortLead":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","id":"20200214_justin_bieber_uj_album","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f29ba9e-8d56-447a-b4a1-a6b67e38b576","keywords":null,"link":"/elet/20200214_justin_bieber_uj_album","timestamp":"2020. február. 14. 20:10","title":"Öt év után új albummal jelentkezett Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","shortLead":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","id":"20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d4c6b5-4b18-4486-a59a-a60e220e49a0","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","timestamp":"2020. február. 15. 08:49","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné is kiszáll egy időre a királyi feladatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","shortLead":"A düsseldorfi repülőtéren történt esetnek nincs sérültje.","id":"20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e260c6db-107c-4b27-8c44-cbcb1e723c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06139305-fa17-4c7f-91db-24d65ed3fcb3","keywords":null,"link":"/elet/20200216_dusseldorf_pegasus_repulo_kigyulladt_kerek","timestamp":"2020. február. 16. 09:21","title":"Lángolt a kereke, ki kellett üríteni egy török repülőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a905b8c-2bd2-4829-8b7a-b0a804d297b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha megépül a déli gázfolyosó, akkor évente 1-2 milliárd köbméter földgáz nálunk köthet ki.","shortLead":"Ha megépül a déli gázfolyosó, akkor évente 1-2 milliárd köbméter földgáz nálunk köthet ki.","id":"20200214_Szijjarto_Harom_ev_mulva_mar_Azerbajdzsanbol_is_johet_gaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a905b8c-2bd2-4829-8b7a-b0a804d297b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b17f42f-f706-4def-9a46-1e9554d74f2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Szijjarto_Harom_ev_mulva_mar_Azerbajdzsanbol_is_johet_gaz","timestamp":"2020. február. 14. 14:42","title":"Szijjártó: Három év múlva már Azerbajdzsánból is jöhet gáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","shortLead":"A Standard & Poor's legalább a kilátáson javított. ","id":"20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d206978-05cf-4b6f-b6d5-8ebcbb4363dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e990c6f-40ea-42a3-9506-a1774f9a374e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_A_Fitch_es_az_SP_is_megerositette_a_magyar_adosbesorolast","timestamp":"2020. február. 14. 22:24","title":"A Fitch és az S&P is megerősítette a magyar adósbesorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]