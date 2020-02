Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","shortLead":"Ha egy ciklonnak nevet adnak, az nem sok jót jelez előre – Dennis először a Brit-szigeteket éri el.","id":"20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd06f3f3-ceb7-4645-aaf7-45aab805a74b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2c2903-3b14-49a5-a2a4-8f8cb3de1ef8","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Ujabb_eletveszelyes_vihar_soporhet_vegig_Europan","timestamp":"2020. február. 15. 15:50","title":"Újabb életveszélyes vihar söpörhet végig Európán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra megmentőre vár. Ahogy a múltban, jelentkező most is akadt.","shortLead":"A Grúziát fél éve megbénító politikai válság közepette a polgárok többsége elfordult a jelenlegi elittől, és újra...","id":"202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c67674b4-1c7d-44cf-8be9-32c34229e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79352f6c-81ce-438b-80a1-1dbbdd2d969d","keywords":null,"link":"/360/202007__forrongo_gruzia__helyi_trump__utalt_partok__herceg_hofeher_paripan","timestamp":"2020. február. 15. 16:00","title":"Grúziában új messiást várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes valójában eljött a paradicsom, ez lett sorozatunk címe is. De hogy jön ide a kék csempe?\r

","shortLead":"Az NDK-ban még az apróhirdetési újság is tükrözte 1990 elején, hogy nagy változások zajlanak. És a maga teljes...","id":"20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd50b977-8fdd-4474-bbdf-e5eb2ead9e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3e0a0c-d8a2-4ddb-a73c-5ff83a863008","keywords":null,"link":"/360/20200215_kaufhalle_honecker_zweitehand__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_15","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Trabant és szexpartner nyugatnémet márkáért – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","shortLead":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","id":"20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e4f049-84a0-4438-8f58-e7ba6071705b","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","timestamp":"2020. február. 17. 12:06","title":"Ingyen autót vagy üzemanyagot kérnek a taxisok, ha olcsóbb tarifát akar Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kitört a jelmezháború. ","shortLead":"Kitört a jelmezháború. ","id":"20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a18aaa9-154f-40dd-8312-5a34fde3d2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a635dd4-5821-48c0-8a1f-a34308c5eef0","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Sebestyen_Balazs_a_TV2_polipjan_nevetgel","timestamp":"2020. február. 17. 10:35","title":"Sebestyén Balázs a TV2 polipján nevetgél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411","c_author":"Hadházy Ákos","category":"itthon","description":"Ez 2020. kérdése.","shortLead":"Ez 2020. kérdése.","id":"20200215_Hadhazy_Churchill_vagy_Chamberlain","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34ff0ca1-91e7-43ca-a79e-02632d6e7411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0921726-cb6d-4510-8bcd-a7c6e2df1f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Hadhazy_Churchill_vagy_Chamberlain","timestamp":"2020. február. 15. 13:01","title":"Hadházy: Churchill vagy Chamberlain?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Déjà vu érzésünk lehet: kiad a Samsung egy különleges összehajtható telefont, és néhány korai felhasználó arról panaszkodik, valami nincs rendben vele.","shortLead":"Déjà vu érzésünk lehet: kiad a Samsung egy különleges összehajtható telefont, és néhány korai felhasználó arról...","id":"20200217_samsung_galaxy_z_flip_telefonok_utg_kijelzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1eccb1-cf7a-47cf-bffc-a997683bfd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efba3a0-e548-4c28-ade5-470ceaa1ec39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_samsung_galaxy_z_flip_telefonok_utg_kijelzoje","timestamp":"2020. február. 17. 10:33","title":"Néhányan 1-2 nap után törésre panaszkodnak, óvatosan kell bánni a Samsung Galaxy Z Flippel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f371cb-7429-4914-bf7c-21a68181ad0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak 2010 óta kétmillió példány tűnt el.","shortLead":"Csak 2010 óta kétmillió példány tűnt el.","id":"20200217_Megfelezodott_a_hazai_fecskeallomany_2000_ota_a_lakossag_segitseget_kerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f371cb-7429-4914-bf7c-21a68181ad0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e62371-79da-45f4-80ff-072493a1d731","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_Megfelezodott_a_hazai_fecskeallomany_2000_ota_a_lakossag_segitseget_kerik","timestamp":"2020. február. 17. 10:12","title":"Megfeleződött a hazai fecskeállomány 2000 óta, a lakosság segítségét kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]