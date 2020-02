Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután átvilágították a sportért felelős városi tulajdonú céget. Az ügyben feljelentést tettek.","shortLead":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután...","id":"20200221_Pecsi_onkormanyzat_Adatok_es_merevlemezek_tuntek_el_a_Vari_Attila_vezette_cegnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b724ba-586f-4827-98ff-00105fa3e83e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Pecsi_onkormanyzat_Adatok_es_merevlemezek_tuntek_el_a_Vari_Attila_vezette_cegnel","timestamp":"2020. február. 21. 12:27","title":"Adatok és merevlemezek tűntek el a Vári Attila vezette cégnél a pécsi önkormányzat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elromlott az ormányuk, nem tudták, mit ehetnek és mit nem.","shortLead":"Elromlott az ormányuk, nem tudták, mit ehetnek és mit nem.","id":"20200221_Genhibasok_voltak_az_utolso_mamutok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea03c51-b436-4109-9031-4b935fe9c4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_Genhibasok_voltak_az_utolso_mamutok","timestamp":"2020. február. 21. 13:56","title":"Génhibások voltak az utolsó mamutok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3","c_author":"Arató László","category":"360","description":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt is kénytelen lesz minden magyartanár szabotálni. A HVG számára írt cikkében Arató László arról is kifejti véleményét, hogy a kormánymédia miért próbálja lejáratni a NAT ellen tiltakozó iskolákat és szakmai szervezeteket.","shortLead":"A Magyartanárok Egyesületének elnöke szerint az új Nemzeti alaptantervet a benne lévő kötelező tananyagmennyiség miatt...","id":"202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59cb3818-e922-4046-af4b-bcdd99840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467602c4-4d03-43be-8e15-f2472a4564e3","keywords":null,"link":"/360/202008_natvihar_avagy_ket_het_bolondokhaza","timestamp":"2020. február. 21. 13:00","title":"Arató László: NAT-vihar, avagy két hét bolondokháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gumiban van a gyár, Korea egyre súlyosabban fertőzött.","shortLead":"Gumiban van a gyár, Korea egyre súlyosabban fertőzött.","id":"20200222_Bezartak_egy_Samsunggyarat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68e81f0-92cf-47f5-b080-75f514dd85bc","keywords":null,"link":"/kkv/20200222_Bezartak_egy_Samsunggyarat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 16:09","title":"Bezártak egy Samsung-gyárat a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke közösségi oldalán megosztott videójában arra biztatja az embereket, hogy mondják el az ellenzéki összefogásról a véleményüket.","shortLead":"A DK elnöke közösségi oldalán megosztott videójában arra biztatja az embereket, hogy mondják el az ellenzéki...","id":"20200221_Online_konzultaciot_inditott_Gyurcsany_az_ellenzeki_osszefogasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6e68f3f-6faa-4b23-bf99-a3f58c571e67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6773a5-f3ca-440b-9679-5bb6153cb81d","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Online_konzultaciot_inditott_Gyurcsany_az_ellenzeki_osszefogasrol","timestamp":"2020. február. 21. 12:18","title":"Online konzultációt indított Gyurcsány az ellenzéki összefogásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6925ff66-049e-4efd-b30d-a7d6b2334515","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljes pályát lezárták a baleset idejére.","shortLead":"A teljes pályát lezárták a baleset idejére.","id":"20200221_Felboritott_a_szel_egy_kamiont_az_M7esen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6925ff66-049e-4efd-b30d-a7d6b2334515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc38c17-8907-48fe-85b3-edcfcf2769b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Felboritott_a_szel_egy_kamiont_az_M7esen","timestamp":"2020. február. 21. 18:13","title":"Megborított a szél egy teherautót az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok addig, hogy lebegjenek a színpadon. Ezt a folyamatot próbálja a maga valóságosságában és nyersességében megragadni a Három tánc című dokumentumfilm, amelyet szombattól nézhetnek meg a hvg360-on.","shortLead":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok...","id":"20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d16d8fd-0123-4eaf-8e8a-ac7a4a38776b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","timestamp":"2020. február. 21. 20:00","title":"„Tesóm beszólt, hogy balettozom, és az milyen lányos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is ebből.","shortLead":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is...","id":"20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cbf277-8276-47eb-8d8c-d7f2f2abbe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","timestamp":"2020. február. 21. 10:46","title":"Koronavírus: nem kell a kereskedőknek olyan cipő, ami Kínában készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]