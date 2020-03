Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjait irányító ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be...","id":"20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db90ea89-f571-491b-b1f1-056acba252ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 09:36","title":"Hiú remény lehet csak, hogy a meleg idő beköszöntével visszaszorul a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac375323-e345-454f-85e5-dc3a2c9e3d7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére van, aki igen.","shortLead":"Szerencsére van, aki igen.","id":"20200305_Gondolt_mar_ra_milyen_lehet_Donald_kacsa_koponyaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac375323-e345-454f-85e5-dc3a2c9e3d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ca4fa-b18b-4e2f-8a99-820e394d928a","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Gondolt_mar_ra_milyen_lehet_Donald_kacsa_koponyaja","timestamp":"2020. március. 05. 21:09","title":"Gondolt már rá, milyen lehet Donald kacsa koponyája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","shortLead":"Megállapodtak a vasúttársaságnál az idei bérekről.","id":"20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5634b0-b5a2-4923-8a29-aac476bfdd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200305_mav_beremeles_bermegallapodas","timestamp":"2020. március. 05. 18:41","title":"10 százalékos béremelés jön a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d005cd-284f-40fb-bb40-9c4c9f19d8bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem szabad most már a hívők szájába nyúlkálni se, a szenteltvíz helyett pedig szappant ajánlanak.","shortLead":"Nem szabad most már a hívők szájába nyúlkálni se, a szenteltvíz helyett pedig szappant ajánlanak.","id":"20200305_Eltunik_a_szenteltviz_jon_a_gyontatofolia_a_magyar_templomokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d005cd-284f-40fb-bb40-9c4c9f19d8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1901cc09-20fc-44d7-a0e6-9dbbadda7dc0","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Eltunik_a_szenteltviz_jon_a_gyontatofolia_a_magyar_templomokba","timestamp":"2020. március. 05. 18:36","title":"Eltűnik a szenteltvíz, jön a gyóntatófólia a magyar templomokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év fölötti volt.","shortLead":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év...","id":"20200306_Olasz_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1f0b2-8d84-4a74-9fa4-aefab138ef11","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Olasz_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 09:55","title":"Kikre a legveszélyesebb a koronavírus? Az olasz áldozatok adatai megmutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez a sorozat második versenye, március 22-én tartanák meg.","shortLead":"Ez a sorozat második versenye, március 22-én tartanák meg.","id":"20200306_koronavirus_fertozes_f1_jegyeladas_bahreini_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ee8a64-f788-4c1e-af81-e4dd848e5fa5","keywords":null,"link":"/sport/20200306_koronavirus_fertozes_f1_jegyeladas_bahreini_nagydij","timestamp":"2020. március. 06. 11:57","title":"Koronavírus: egyelőre nem adnak el több jegyet az F1-es Bahreini Nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások középpontjában, de a turizmus mellett a jövő városainak fejlesztésén is dolgoznak majd várhatóan 2023-tól. ","shortLead":"Víztechnológia, hulladék- és műanyagújrahasznosítás valamint fenntartható energiatermelés lesz a kutatások...","id":"20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c106ec91-b297-4874-963f-9986e3f3d462","keywords":null,"link":"/kkv/20200306_mol_kf_beruhazas_veszprem","timestamp":"2020. március. 06. 11:52","title":"Közel 5 milliárdból tervezheti meg a Mol a jövő városait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9015fa2f-723b-4bbe-9725-5629cffac540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Péntek délelőttre több centiméternyi hó hullott le a hegységben.","shortLead":"Péntek délelőttre több centiméternyi hó hullott le a hegységben.","id":"20200306_pilis_havazas_idojaras_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9015fa2f-723b-4bbe-9725-5629cffac540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad842ab-6779-4c5d-b568-89f20985557c","keywords":null,"link":"/elet/20200306_pilis_havazas_idojaras_meteorologia","timestamp":"2020. március. 06. 10:51","title":"Visszatért a tél a Pilisbe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]