Korábban már mi is beszámoltunk arról, hogy az idei Apple Watch-csal mérni lehet majd a vér oxigénszintjét (aminek fontos szerepe van a szív és az agy egészségében), azonban nem csupán ez az újdonság kerül az órába. A 9to5Mac beszámolója szerint új óraszámlapokra, alváskövetésre, sőt szülői felügyeleti funkcióra is számíthatunk.

A watchOS 7-tel az Apple lehetővé teszi az óraszámlapok másokkal történő megosztását, ugyanis minden egyes számlapot egyedi fájlként kezelnek. A 9to5Mac által megszerzett korai iOS 14-ből derül ki ez, pontosabban az, hogy a felhasználók megoszthatják másokkal az egyes óralap-konfigurációkat az iOS-ban lévő Watch alkalmazás megosztási lapján. Azonban az az oldal szerint sem egyértelmű, hogy az óralapok megoszthatók-e közvetlenül az órák között. A szolgáltatással testre szabhatók a meglévő óralapok, méghozzá különböző színekkel, stílusokkal. Arról egyelőre nem szól a fáma, hogy a watchOS 7 támogatni fogja-e a külső gyártók számlapjait, avagy sem.

Úgy tűnik, az Apple annak a lehetőségén is gondolkozik, hogy a szülő iPhone-jával lehessen beállítani és kezelni a gyerek Apple-óráját, sőt egy telefonról akár több órát is. Ez a módszer szülői felügyeletet is kínál, az elérhető zenék és a kontaktok ellenőrzésével. A School Time nevű új szolgáltatással pedig azt is beállíthatja a szülő, hogy mit tehessen, és mit nem csemetéje az órával.

© 9to5Mac

Megérkezik a watchOS 7-be a korábban bevezetett Infograph és Infograph Modular utódja, az Infograph Pro. Ezen belül is lesz egy tachyméter, azaz átlagsebességet is lehet majd mérni az órával. S végül, de messze nem utolsósorban, végre az Apple Watch-ban is megjelenhet gyárilag beépítve az alváskövetés. (Külsős appokkal ez most is megoldható.) Ezt a korai iOS 14 kódban felfedezett új információk is alátámasztják. A felhasználó személyre szabott alvási célt állíthat be az iPhone Health alkalmazásában. Az alkalmazás tanácsokat is ad az alvás időtartamának és minőségének javítására.

