[{"available":true,"c_guid":"43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","shortLead":"Nem lesz Ausztrál Nagydíj, marad a számítózás.","id":"20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43a8d470-43fc-4de0-85b4-d00ebc49357e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0fd312-6fdd-4500-9dd1-43d81ff33e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200315_Verstappen_mostantol_csak_szamitogepen_versenyez_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 14:36","title":"Verstappen mostantól csak számítógépen versenyez a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","shortLead":"Mindenki a saját otthonában emlékezzen március 15-re - kérte a köztársasági elnök.","id":"20200315_Ader_marcius_15_unnep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e82438-3046-440d-b92c-0cbf69ad03a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Ader_marcius_15_unnep","timestamp":"2020. március. 15. 10:47","title":"Áder: Több évtizeden át nem lehetett ünnepelni március 15-ét, most is kibírjuk, hogy elmarad a közös ünneplés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","shortLead":"Magyarországon a németországihoz és amerikaihoz hasonló ütemben duplázódik a vírusfertőzöttek száma.","id":"20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6919e375-c274-4c75-941a-e0617ce2f2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d9bff2-3c0b-43b4-b380-d6c362635243","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Hetven_ora_alatt_duplazodott_meg_a_magyarorszagi_betegek_szama","timestamp":"2020. március. 16. 09:37","title":"Hetven óra alatt duplázódott meg a magyarországi betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megváltozik az élet Magyarországon is, sokan kerülnek házi karanténba, a koronavírus-járvány - képletesen szólva -, a forintot is ledöntötte a lábáról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megváltozik az élet Magyarországon is, sokan kerülnek házi karanténba, a koronavírus-járvány - képletesen szólva...","id":"20200316_Radar360este","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d837152f-3ec8-42c0-a5a8-22fa41d6b407","keywords":null,"link":"/360/20200316_Radar360este","timestamp":"2020. március. 16. 17:30","title":"Radar360: Lezárások és bezárások itthon, vakcinapróba Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","shortLead":"Uniós közbeszerzés lesz lélegeztetőkészülékre és más kellékekre.","id":"20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f137aa6-4b29-463a-891d-d57ec2c28cf2","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Von_der_Leyen_Meg_kell_vedeni_az_egyseges_piacot","timestamp":"2020. március. 15. 18:18","title":"Von der Leyen: Meg kell védeni az egységes piacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","shortLead":"A miniszterelnököt Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke fogadta, akivel a migrációról is tárgyalnak. ","id":"20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ad325bb-4716-4a91-ab22-e65cd23d980d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4282c0-9f48-4e83-a0a5-8b8b779dffac","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Orban_Viktor_elutazott_Belgradba_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 15. 10:54","title":"Orbán Viktor elutazott Belgrádba a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","shortLead":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","id":"20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61362a55-0f41-4d2a-84c4-5f5c2dd46c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 08:40","title":"Bezártak az útdíjszedő ügyfélszolgálati irodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Azt már látjuk, hogy teljes szemléletváltásra van szükség a koronavírus-járvány idején. Hogyan viseljük el a felfordult életünket, és hogyan viselkedjünk okosan?\r

\r

","shortLead":"Azt már látjuk, hogy teljes szemléletváltásra van szükség a koronavírus-járvány idején. Hogyan viseljük el a felfordult...","id":"20200316_Utmutato_a_most_kezdodo_uj_eletunkhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a47cc36-1114-4c3f-9988-4eaf05fbdc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06e1364-7bd1-46a2-8ae0-6f0bff722cc4","keywords":null,"link":"/elet/20200316_Utmutato_a_most_kezdodo_uj_eletunkhoz","timestamp":"2020. március. 16. 16:32","title":"Koronavírus-járvány: rövid útmutató a most kezdődő új életünkhöz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]