[{"available":true,"c_guid":"40e1bc97-3f3b-4522-b2e2-bb62f60c7fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Benkő Tiborék helyszínre rendelt irányító csoportjai első körben valószínűleg még csak logisztikához és objektumvédelemhez értő honvédekből állnak majd, ha viszont a rendkívüli helyzet súlyosbodik, akkor bekövetkezhet bármelyik cég felügyelet alá vonása a közérdekre hivatkozva. Az első körben kiválasztott cégekhez már javában érkeznek az irányítócsoportok, amelyek óhatatlanul belelátnak majd kényes, akár komoly értéket képviselő üzleti titkokba is. ","shortLead":"Benkő Tiborék helyszínre rendelt irányító csoportjai első körben valószínűleg még csak logisztikához és...","id":"20200320_honvedseg_vallalatok_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e1bc97-3f3b-4522-b2e2-bb62f60c7fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36e35c6-953c-4b5b-bf2a-48232720fbf2","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_honvedseg_vallalatok_koronavirus","timestamp":"2020. március. 20. 16:10","title":"Mennyire indokolt katonákat küldeni a fontos cégekhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nekik írták a dalt.","shortLead":"Nekik írták a dalt.","id":"20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca764d4-fe73-49b2-84ff-e308b126a42d","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","timestamp":"2020. március. 21. 17:45","title":"Az LGT slágerének megható feldolgozásával köszönik meg az orvosok, ápolók, sofőrök, tanárok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt hozott.","shortLead":"Szerda este lettek gyanús tünetei az egészségügyi dolgozónak, az elvégzett laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményt...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1e48566-2ecd-4a8a-9ffb-820d0e744ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4f7212-2752-4a43-91f6-bef3b1f56580","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_koronavirus_fertozes_egeszsegugy_nover_szent_laszlo_korhaz","timestamp":"2020. március. 20. 18:33","title":"A Szent László kórház egyik nővére is megfertőződött koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A pénteken közölt két elhunytról Müller Cecília azt mondta, a koronavírus-fertőzés mellett egyéb krónikus betegségeik is voltak.","shortLead":"A pénteken közölt két elhunytról Müller Cecília azt mondta, a koronavírus-fertőzés mellett egyéb krónikus betegségeik...","id":"20200320_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja__percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b8dabe-2f85-4906-b083-c296805a4580","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_penteki_tajekoztatoja__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 20. 15:03","title":"Figyelmeztet az Operatív Törzs: A sajtó munkatársai gondolják át, mikor hová mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","shortLead":"Egy nap alatt 2800 új fertőzést regisztráltak, a legsúlyosabb helyzet a madridi autonóm közösségben van.","id":"20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90103c96-dcfb-465d-ad9d-860811a9f2b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. március. 20. 15:58","title":"Spanyolországban már ezernél is több áldozata van a járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de ezt vissza is vonhatja.","shortLead":"Ha ezt elfogadják, azzal az országgyűlés jóváhagyja az eddigi kormányrendeleteket, és felhatalmazza a kormányt...","id":"20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5578a204-48df-448a-9a26-0210e2deb909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d56785-464b-49d9-88c0-191c0c87953a","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Benyujtottak_a_rendkivuli_jogrendrol_szolo_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. március. 20. 21:48","title":"Benyújtották a rendkívüli jogrendről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási korlátozásait, hogy részt vegyen kollégája beiktatásán.","shortLead":"Afrikában szombatra meghaladta az új koronavírusos esetek száma az ezret, két államfő is semmibe vette a saját utazási...","id":"20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8f164b-62a8-42a3-891a-90a220eab420","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Afrikaban_is_terjed_a_koronavirus_mar_ezren_megfertozodtek","timestamp":"2020. március. 21. 17:47","title":"Afrikában is terjed a koronavírus, már ezren megfertőződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","shortLead":"Az elnök és az alelnök nem került vele testközelbe.","id":"20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b706fb8d-9fcc-43f7-8c8d-761a776d7ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7088d3-88f0-4163-b2f6-3bacccfb088f","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_az_amerikai_alelnok_hivatalaban_is_van_koronavirussal_fertozott","timestamp":"2020. március. 21. 08:40","title":"Az amerikai alelnök hivatalában is van koronavírussal fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]