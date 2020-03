Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány elleni küzdelemhez, az ukrán fővárosban tovább szigorítottak a járvány miatt életbe léptetett korlátozó intézkedéseken, Szerbiában további ajánlásokkal próbálnak érvényt szerezni a vasárnap kihirdetett szükségállapotnak.","shortLead":"Csehország leggazdagabb vállalkozója 120 tonna egészségügyi eszközt adományozott a cseh államnak a koronavírus-járvány...","id":"20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba8ae00-c919-4897-bae0-827efe354ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b69f16-03c9-48a8-bafd-ccddee6744c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_A_szerb_kormany_kijarasi_tilalom_bevezeteset_merlegeli","timestamp":"2020. március. 16. 13:53","title":"A leggazdagabb cseh 120 tonna egészségügyi eszközt adott adományként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","shortLead":"Mindez korántsem azt jelenti, hogy nem kell útdíjat fizetni.","id":"20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74ac0759-797c-4e88-97f5-8f7b4fa56df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61362a55-0f41-4d2a-84c4-5f5c2dd46c33","keywords":null,"link":"/cegauto/20200316_Bezartak_az_utdijszedo_ugyfelszolgalati_irodai_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 08:40","title":"Bezártak az útdíjszedő ügyfélszolgálati irodái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában egy átmatricázott Galaxy Foldot adott el a vásárlóknak.","shortLead":"Egy világ hitte azt, hogy a hírhedt kolumbiai drogbáró testvére összehajtható telefont készített, pedig valójában...","id":"20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77703c87-494b-4200-90c3-4b352c1b68f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ccc57e-4f2b-4bf9-8135-b023ded58538","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_escobar_fold_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_marques_brownlee","timestamp":"2020. március. 16. 15:03","title":"Csúnyán megvezette a világot Escobar testvére az összehajtható \"telefonjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","shortLead":"Az első beteg hétfőn kapja meg a kísérleti vakcinát.","id":"20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6667c1-4775-4723-9e48-c267d8523dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0cf1db3-784f-4239-84a2-0e8719a15fba","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_oltoanyag_klinikai_kiserletek_egyesult_allamok","timestamp":"2020. március. 16. 14:26","title":"Koronavírus elleni oltóanyag klinikai próbáit kezdik meg az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is igyekeznek felmérni, amelyek később okozhatnak veszélyt. „Találjuk meg őket előbb, mint ahogyan ők megtalálnak minket!“ Ezzel a jelszóval dolgozik négy magyar kollégájával és Daniel Brooks kanadai professzorral a DAMA protokollon Molnár Orsolya Rita evolúcióbiológus. Megtudtuk tőle, hogy tervük a magyar kormány elé fog kerülni.","shortLead":"A fertőző, most riadalmat okozó (korona)vírus mellett magyar kutatók azokat az egyelőre rejtőzködő kórokozókat is...","id":"20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931f3f41-431e-47b7-8bad-88534b7123e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3427e3-82e8-4ec0-bc48-e2dd373e5dd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_dama_protokoll_virus_jarvany_kialakulasa_terjedese","timestamp":"2020. március. 16. 08:03","title":"Koronavírus: a magyar kormány elé kerül a DAMA protokoll, amely sok járványt megzabolázhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9212381a-f5c7-4732-ab5b-a9e2e336d65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az édesapja ablakában ücsörög, míg telefonon beszélnek egymással. ","shortLead":"Az édesapja ablakában ücsörög, míg telefonon beszélnek egymással. ","id":"20200317_Idos_latogatas_koronavirus_telefonalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9212381a-f5c7-4732-ab5b-a9e2e336d65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec88c7b-21d4-4cb8-abf5-42af4d364b10","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Idos_latogatas_koronavirus_telefonalas","timestamp":"2020. március. 17. 16:10","title":"Egy férfi megtalálta a módját, hogy veszélyeztetés nélkül is minden nap lássa az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csehországba több millió maszk érkezik a napokban Kínából és Ausztriából.\r

\r

","shortLead":"Csehországba több millió maszk érkezik a napokban Kínából és Ausztriából.\r

\r

","id":"20200317_Elnezest_kert_a_cseh_miniszterelnok_mert_keves_a_vedomaszk_az_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf436e91-f549-4a80-97a0-952902196623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932fb760-0875-44c6-ab6e-a4da38f8d010","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_Elnezest_kert_a_cseh_miniszterelnok_mert_keves_a_vedomaszk_az_orszagban","timestamp":"2020. március. 17. 19:08","title":"Elnézést kért a cseh miniszterelnök, mert kevés a védőmaszk az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra, vagy épp távoli munkavégzésre buzdíthatja ismerőseit.","shortLead":"Néhány kattintással bárki beállíthatja magának a facebookos profilképéhez azt a keretet, amellyel otthon maradásra...","id":"20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f33c80-ec61-4d93-aeb0-83f755363e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d72621-4c5d-49a9-b5df-ad2fc2d192ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_koronavirus_jarvany_facebook_profilkep_keret","timestamp":"2020. március. 16. 08:33","title":"Itt vannak a facebookos keretek, amelyekkel ön is segítheti a koronavírus-járvány elleni védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]