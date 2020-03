Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","shortLead":"Bár azzal az államtitkár is tisztában van, hogy a járvány veszélyt jelent a gazdaságra és így a munkahelyekre is.","id":"20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7fab63-8a26-477f-bf61-6e08633bba94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_gazdasag_tallai_akcioterv","timestamp":"2020. március. 18. 10:25","title":"Még mindig nem árul el semmit a kormány arról, hogyan mentenék meg a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem látott mértékben olvadtak a grönlandi jégmezők a 2019-es északi-sarki rendkívüli nyári melegben. Kutatók szerint a jelenség globálisan 2,2 milliméterrel emeli meg a tengerszintet két hónapon belül.","shortLead":"Soha nem látott mértékben olvadtak a grönlandi jégmezők a 2019-es északi-sarki rendkívüli nyári melegben. Kutatók...","id":"20200319_gronlandi_jegolvadas_2019_nyara_tengerszint_emelkedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a5586f9-b347-45cf-bc4c-c55d4cc3425d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdd638c-aed7-4e9c-9c94-d2d1d7d6429d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_gronlandi_jegolvadas_2019_nyara_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2020. március. 19. 19:33","title":"600 000 000 000 tonna jeget veszített Grönland, most érezzük majd a hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka a koronavírus.","shortLead":"A Facebook azt tervezi, hogy áprilisban minden munkavállaló számlájára 1000 dollárnyi pluszt utal. Az extra bónusz oka...","id":"20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8d49c6-25ee-4d5a-ac67-a05f8e629ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_facebook_koronavirus_jarvany_bonusz_fizetes","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Extra fizetést ad minden dolgozójának a Facebook, hogy segítse őket a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal megemelte mennyiségi enyhítésre fordítható keretét csütörtökön a Bank of England az új koronavírus okozta járvány súlyos gazdasági hatásainak enyhítése érdekében.","shortLead":"Tizenöt bázisponttal 0,1 százalékos történelmi mélypontra csökkentette irányadó kamatát és 200 milliárd fonttal...","id":"20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d011e4b-10c0-4d43-947b-100e3f175adb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dc781-eccc-4f20-8b50-5c33a0ae5299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_Tortenelmi_melypontra_vittek_a_brit_alapkamatot","timestamp":"2020. március. 19. 16:37","title":"Történelmi mélypontra vitték a brit alapkamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Várható volt. ","shortLead":"Várható volt. ","id":"20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e3beb73-4dec-4752-b253-4692a49f5b13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9110358f-d71d-4265-a49e-c538f8c81730","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Elmarad_az_Eurovizios_Dalfesztival","timestamp":"2020. március. 18. 14:36","title":"Elmarad az Eurovíziós Dalfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f55625-0fd5-46af-961c-5947abe156d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagylelkű adományt jelentett be a Tommy di Napoli.\r

\r

","shortLead":"Nagylelkű adományt jelentett be a Tommy di Napoli.\r

\r

","id":"20200319_Ingyen_pizzat_szallit_Kasas_Tamas_etterme_a_korhazaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50f55625-0fd5-46af-961c-5947abe156d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3548c0-4064-40b2-9196-0006cdd07455","keywords":null,"link":"/elet/20200319_Ingyen_pizzat_szallit_Kasas_Tamas_etterme_a_korhazaknak","timestamp":"2020. március. 19. 09:36","title":"Ingyen pizzát szállít Kásás Tamás étterme a kórházaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1eb6-1fce-47df-adc3-b0ca778da9de","keywords":null,"link":"/360/20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","timestamp":"2020. március. 19. 18:30","title":"Bojár Gábor a Home office-ban: \"Világos, hogy eltagadnak előlünk dolgokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg a fogyasztásmérők állását. ","shortLead":"Az ügyfeleket arra kérik, hogy elektronikus úton, a vállalat honlapján vagy mobilos applikációjában adják meg...","id":"20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3ce329-351c-4129-8cc7-4f0a028f2255","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_meroora_leolvasas_elmuemasz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 17:12","title":"Felfüggeszti a mérőórák leolvasását az ELMŰ-ÉMÁSZ ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]