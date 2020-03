Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megváltozik az élet Magyarországon is, sokan kerülnek házi karanténba, a koronavírus-járvány - képletesen szólva -, a forintot is ledöntötte a lábáról. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megváltozik az élet Magyarországon is, sokan kerülnek házi karanténba, a koronavírus-járvány - képletesen szólva...","id":"20200316_Radar360este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d837152f-3ec8-42c0-a5a8-22fa41d6b407","keywords":null,"link":"/360/20200316_Radar360este","timestamp":"2020. március. 16. 17:30","title":"Radar360: Lezárások és bezárások itthon, vakcinapróba Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9212381a-f5c7-4732-ab5b-a9e2e336d65b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az édesapja ablakában ücsörög, míg telefonon beszélnek egymással. ","shortLead":"Az édesapja ablakában ücsörög, míg telefonon beszélnek egymással. ","id":"20200317_Idos_latogatas_koronavirus_telefonalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9212381a-f5c7-4732-ab5b-a9e2e336d65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec88c7b-21d4-4cb8-abf5-42af4d364b10","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Idos_latogatas_koronavirus_telefonalas","timestamp":"2020. március. 17. 16:10","title":"Egy férfi megtalálta a módját, hogy veszélyeztetés nélkül is minden nap lássa az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől bizonytalan időre búcsúzó szülőkkel, barátokkal indult hétfőn este Budapestre a magyar határok lezárása előtti utolsó repülőgép Bázelből. A repülőre csak magyar állampolgárok szállhattak fel, külföldinek még magyar tartózkodási engedély sem volt elég ehhez. A szinte pontosan a határzár életbe lépésekor landolt Wizzair-gép utasait rendőrök fogadták Ferihegyen, de csak rápillantottak az iratokra, és feltettek egy kérdést. A reptéri hőmérés ezúttal elmaradt.","shortLead":"Svájci és németországi állásaikat egyik pillanatról a másikra elvesztő felszolgálókkal, kint élő szeretteiktől...","id":"20200317_koronavirus_csatarlanc_rendorok_magyarorszag_repter_nemetorszag_svajc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5719d71b-fb70-462e-9592-b5d514a6e350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f698911-311c-4b40-b743-59fdabbfd117","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_csatarlanc_rendorok_magyarorszag_repter_nemetorszag_svajc","timestamp":"2020. március. 17. 16:00","title":"\"Laza csatárláncban fogadtak a rendőrök a reptéren, lázmérés nem volt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d36f96-362c-4494-96ab-cbf81cf6506c","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hónapokig izgalom uralta a fővároshoz közeli Szada közéletét, mert egy vállalkozó gokartpályát álmodott nem messze a falutól. Ráadásul tervéről nem sokan tudtak. Aztán megindult az adok-kapok, a dolog pedig ott tart, hogy az önkormányzat elutasította Körmöczi Csaba elképzelését. ","shortLead":"Hónapokig izgalom uralta a fővároshoz közeli Szada közéletét, mert egy vállalkozó gokartpályát álmodott nem messze...","id":"20200317_szada_gokartpalya_onkormanyzat_peticio_elutasitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9d36f96-362c-4494-96ab-cbf81cf6506c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35061b1-6caf-4cde-88c9-0db9f6089597","keywords":null,"link":"/360/20200317_szada_gokartpalya_onkormanyzat_peticio_elutasitas","timestamp":"2020. március. 17. 15:00","title":"Mi a pálya Szadán? Hát, egyelőre nem fogja motorzúgás zavarni a helyieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iskolák bezárása és a home office fokozódó elrendelése nyomán egyre többen vesznek laptopot, táblagépet, de az otthoni sportszerek is népszerűek lettek.","shortLead":"Az iskolák bezárása és a home office fokozódó elrendelése nyomán egyre többen vesznek laptopot, táblagépet, de...","id":"20200316_Megnott_a_kenyersutok_es_a_futogepek_iranti_kereslet_a_jarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c9e6cb-05c6-482e-a3c4-de59964dde2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Megnott_a_kenyersutok_es_a_futogepek_iranti_kereslet_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 18:07","title":"Megnőtt a kenyérsütők és a futógépek iránti kereslet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","shortLead":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","id":"20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faecda1c-4800-4b2e-8f31-56675c2538f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","timestamp":"2020. március. 16. 16:00","title":"Zalaszentgróton is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot járvány idejére. ","shortLead":"Azt kértem Istentől, állítsa meg járványt - nyilatkozta Ferenc pápa egy olasz lapnak, és adott néhány jótanácsot...","id":"20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895bc7b9-07c0-4d9b-95cb-2cfcd4f0827a","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ferenc_papa_azt_kertem_Istentol_allitsa_meg_jarvanyt","timestamp":"2020. március. 18. 10:38","title":"Ferenc pápa adott egy tippet, hogyan éljük túl az önkéntes karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","shortLead":"Miután éjféltől csak magyar állampolgár léphet be az országba, többeket nem engedtek felszállni az egyik repülőjáratra. ","id":"20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15dc8e31-98a9-4a05-8a8e-07cab1ceb98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f5b895-428d-4ec2-a1ed-3c4a5b84b3d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Igy_mukodik_a_hatarzar_a_gyakorlatban_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 07:03","title":"Így működik a határzár a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]