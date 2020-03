Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár 2036-ig is államfő maradhat.","shortLead":"Vlagyimir Putyin orosz államfő szombaton aláírta az alkotmánymódosításról szóló törvénycsomagot, amely szerint akár...","id":"20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f150f2d-30d3-4150-836e-d893cb2744c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69e5725-d471-467a-926d-8d6e385085e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Putyin_alairta_az_alkotmanymodositast_amivel_2036ig_maradhat_hatalomban","timestamp":"2020. március. 14. 12:20","title":"Putyin aláírta az alkotmánymódosítást, amivel 2036-ig maradhat hatalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolákkal együtt hétfőtől be kell zárni a plázákat is, csak a gyógyszertáraik és az élelmiszerboltjaik maradjanak nyitva - írta szombati közleményében az LMP.\r

\r

","shortLead":"Az iskolákkal együtt hétfőtől be kell zárni a plázákat is, csak a gyógyszertáraik és az élelmiszerboltjaik maradjanak...","id":"20200314_Zarjak_be_a_plazakat_is__surgeti_az_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c262227-569d-4535-a054-cabb1f95c5c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"597d0b5a-78ad-4448-af81-fed73b72da2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Zarjak_be_a_plazakat_is__surgeti_az_LMP","timestamp":"2020. március. 14. 15:22","title":"Zárják be a plázákat is - sürgeti az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","shortLead":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","id":"20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a201ee4-da19-4c9c-b005-ba9bef01986c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 13:10","title":"Már politikai hatása is van a járványnak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f42ae6-23fd-4996-b19d-a47247a2890a","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem igazán sikerült a \"nemzeti fordulat\", elmarad a mohácsi vészről és a trianoni békeszerződésről szóló musical színpadra állítása is az Operettszínházban, ahonnan az utóbbi egy év alatt közel harminc munkatárs távozott. A direktor tagadja, hogy összefüggés lenne az ügyvezető igazgató távozása és egy női alkalmazott panasza között.","shortLead":"Nem igazán sikerült a \"nemzeti fordulat\", elmarad a mohácsi vészről és a trianoni békeszerződésről szóló musical...","id":"202011__nemzeti_operett__karpatia_zenekar__csaladi_szinhaz__musorvaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f42ae6-23fd-4996-b19d-a47247a2890a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195043d-29f5-45cc-8db5-ef05c66d9d8a","keywords":null,"link":"/360/202011__nemzeti_operett__karpatia_zenekar__csaladi_szinhaz__musorvaltozas","timestamp":"2020. március. 14. 12:00","title":"Nemzeti Operett: művészi megújulás helyett frusztrált társulat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A technikai háttér a legtöbb irodai munkánál megvan a home office-hoz, a bizalom hiányzik.","shortLead":"A technikai háttér a legtöbb irodai munkánál megvan a home office-hoz, a bizalom hiányzik.","id":"20200315_home_office_munka_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e284a91f-e3eb-4fe4-9506-f3ddd8df06ba","keywords":null,"link":"/kkv/20200315_home_office_munka_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:56","title":"A cégvezetők harmada nem bízik annyira a dolgozóiban, hogy jó szívvel küldje őket home office-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta a térségben mért eddigi legsúlyosabb óceáni hőhullám – állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport.","shortLead":"A nyugat-ausztráliai partoknál lévő víz alatti hínárerdők genetikai sokféleségének drasztikus csökkenését okozta...","id":"20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a661a0-dfde-45cb-b6a5-eb880ca55826","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_viz_alatti_erdok_genetikai_sokfelesege_oceani_hohullamok","timestamp":"2020. március. 15. 16:03","title":"Odaveszhet a víz alatti élet az óceáni hőhullámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak a szobájukban. Az elkülönítésre kényszerülő Justin Trudeau igyekszik meggyőzni a kanadaiakat: ő tartja a kezében a gyeplőt.","shortLead":"A kanadai miniszterelnök távmunkában dolgozik, koronavírus-fertőzött felesége karanténban, a gyerekek legóval játszanak...","id":"20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6a6d2a-a568-4325-8063-be45cb23e726","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Kanadat_mar_tavmunkaval_iranyitjak","timestamp":"2020. március. 14. 18:48","title":"Kanadát már távmunkával irányítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","shortLead":"A Koenigsegg autói igazán látványosak, de ez a dizájn még ezeken is túltesz. ","id":"20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e807890-1107-4fdd-8db0-fe3a15a4eb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ca4d9-e523-41ee-ab10-7863a5ad45a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200314_Koenigsegg_dizajn_terv","timestamp":"2020. március. 14. 10:26","title":"Csak hobbiból tervezték ezt az elképesztő hipersportautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]