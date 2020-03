Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8f975fe-c30c-4b65-a580-b270ab07c109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kézből kézbe terjesztés nagy kockázatot jelent a rikkancsokra és az olvasókra is, ezért a Pesti Hírlap önkiszolgáló tárolókra kért engedélyt a Fővárosi Önkormányzattól. ","shortLead":"A kézből kézbe terjesztés nagy kockázatot jelent a rikkancsokra és az olvasókra is, ezért a Pesti Hírlap önkiszolgáló...","id":"20200316_Felfuggeszti_utcai_terjeszteset_a_Pesti_Hirlap_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8f975fe-c30c-4b65-a580-b270ab07c109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2496166d-6d00-4ff7-86b8-d31c922d1087","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Felfuggeszti_utcai_terjeszteset_a_Pesti_Hirlap_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 10:10","title":"A Pesti Hírlap felfüggeszti a rikkancsos terjesztést a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorúan ellenőrzötten, de szükség esetén rövidebb ideig tarthat a karantén a kamionsofőrök esetében. A határok lezárása eddig sem akadályozta az áruszállítást, de a bevezetett kéthetes karantén mindenütt a nemzetközi ellátó láncot veszélyeztette, ezt tették most rugalmasabbá.","shortLead":"Szigorúan ellenőrzötten, de szükség esetén rövidebb ideig tarthat a karantén a kamionsofőrök esetében. A határok...","id":"20200316_Koronavirus_Vasarnaptol_specialis_szabalyok_vonatkoznak_a_kamionosokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dc52da0-7aaa-4d13-9fb6-3f19b6849b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2dd993-3471-4565-97ec-e92130a8f934","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Koronavirus_Vasarnaptol_specialis_szabalyok_vonatkoznak_a_kamionosokra","timestamp":"2020. március. 16. 08:40","title":"Vasárnaptól speciális szabályok vonatkoznak a kamionosokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal az Egészségügyi Világszervezet (WHO) járványellenes intézkedéseit igyekszik segíteni.","shortLead":"Már több mint 700 millió forintot dobtak össze a Facebook felhasználói abban a gyűjtésben, amellyel a közösségi oldal...","id":"20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299c90ef-c77a-4a43-b478-700059c39a48","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_united_nations_foundation_adomanygyujtes_facebook_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 16. 12:03","title":"Ömlik a pénz a Facebookon a koronavírus-járvány elleni összefogásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is bevezetik az első ajtó környezetének lezárását a járművezetők védelmében – közölte Vitézy Dávid...","id":"20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfcbfb62-6294-4fef-a9f8-2f42903466f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Hetfotol_a_buszok_elso_ajtajanak_teljes_kornyezetet_lezarjak","timestamp":"2020. március. 14. 13:22","title":"Hétfőtől a fővárosi buszok első ajtajának teljes környezetét lezárják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","shortLead":"A zöld-fehér csapat és a Kisvárda is kiütötte ellenfelét a magyar labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában.\r

","id":"20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf11fb61-3d8f-4577-84af-2d7f63e47807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc49cfb2-274b-49d4-a08e-e5693947ff39","keywords":null,"link":"/sport/20200314_Menetel_a_Fradi_menekul_az_Ujpest","timestamp":"2020. március. 14. 19:45","title":"Menetel a Fradi, menekül az Újpest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fd602b-1382-419f-8af2-021be7042122","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Alig fél évet töltött hivatalában Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök és a kormány több fontos tagja. Volodimir Zelenszkij államfő szerint nem voltak elég eredményesek, és a miniszterek túl sok külföldit neveztek ki az állami vállalatok igazgatótanácsaiba.","shortLead":"Alig fél évet töltött hivatalában Olekszij Honcsaruk ukrán miniszterelnök és a kormány több fontos tagja. Volodimir...","id":"202011__ukran_kormanyatalakitas__tapasztalathiany__regi_kaderek__lapaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22fd602b-1382-419f-8af2-021be7042122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e035df5-6ee6-41e7-8df7-21849902c7a0","keywords":null,"link":"/360/202011__ukran_kormanyatalakitas__tapasztalathiany__regi_kaderek__lapaton","timestamp":"2020. március. 15. 16:00","title":"Az egyik oligarcha embereit a másikéra cserélte az ukrán elnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek, szórakozóhelyek, színházak és bárok bezárását rendelte el helyi idő szerint vasárnap.\r

","shortLead":"Az Egyesült Államok legnépesebb városában, New Yorkban Bill de Blasio polgármester előbb az iskolák, majd az éttermek...","id":"20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4e870cd-9eb7-42cb-a46f-edce3db9646f","keywords":null,"link":"/vilag/20200316_new_york_koronavirus_bezarasok","timestamp":"2020. március. 16. 05:23","title":"Megáll az élet New Yorkban is a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]