Biztató hírek érkeznek Kínából, kezd visszatérni az élet az eredeti kerékvágásba. Újra termelnek a gyárak, ami a technológiai eszközökre is hatással van.

Magyarországon is veszélyhelyzetet rendelt el a kormány a koronavírus-világjárvány miatt. A korábban ismeretlen kórokozó (a SARS-CoV-2) a kínai Vuhan városából terjedt el világszerte. A tüdőgyulladással járó megbetegedés (a COVID-19) néhány hónap alatt több ezer halálos áldozatot szedett, naponta ezrek fertőződnek meg. A vírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Pár napja számoltunk be arról, hogy már egyre kevesebb időt kell várni a megrendelt Apple-termékekre, ami a kínai helyzet normalizálódására utal. Most újabb hír erősíti meg ezt: az Apple megszüntette azokat a vásárlási korlátozásokat, amelyeket többek között az iPhone-ra, az új iPad Próra és az új MacBook Air Kínán kívüli vásárlásaira vezetett be a múlt héten online áruházaiban.

Konkrétabban: az új MacBook Airből és Mac miniből ügyfelenként öt darabot lehetett venni, az új iPad Pro pedig két-két termékre korlátozódott a 11”-es, illetve 12,9”-es modellt illetően. iPhone-ból pedig csak kettőt lehetett vásárolni – írja a MacRumors.

Egyébként Kínában is vannak vásárlási korlátozások. Ez ugyan az iPhone-ra és a Mac minire nem vonatkozik, azonban továbbra is életben van az ügyfelenkénti öt MacBook Air megrendelési szabályozás. Elvileg az új iPad Prót sem lehet korlátlanul rendelni, azonban ez valóban csak elvi kitétel, ugyanis az eszközt még nem hagyták jóvá az országban.

