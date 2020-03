Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt az új koronavírustól megbetegedett pácienseknek.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es csapata is segített angol kutatóknak, hogy egyetlen hét alatt fejlesszenek légzéskönnyítő eszközt...","id":"20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd08f9a6-60f0-4889-a830-b8216b495db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"476ea02e-686b-4871-a949-0c7e661704e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_legzessegito_forma1_mercedes_koronavirus_cpap_lelegeztetogep","timestamp":"2020. március. 30. 15:03","title":"Tömeggyártásra kész az újfajta légzéssegítő, amellyel koronavírusos betegek kezelhetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebbb198-61f1-4e36-89bf-0a7c3b12ab07","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bátorfi Béla érdekeltsége alvó cég volt, most a jelek szerint felébred, de totálisan más szerepben.","shortLead":"Bátorfi Béla érdekeltsége alvó cég volt, most a jelek szerint felébred, de totálisan más szerepben.","id":"202013_allergia_kozpontok_halozat_a_kormanyfo_fogorvosa_kiszallt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ebbb198-61f1-4e36-89bf-0a7c3b12ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff09e32c-36f0-4250-84b5-0339d149a1d3","keywords":null,"link":"/360/202013_allergia_kozpontok_halozat_a_kormanyfo_fogorvosa_kiszallt","timestamp":"2020. március. 30. 14:00","title":"Bisztró lesz Orbán Viktor fogorvosának kutatócégéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A hosszú ideig tartó karanténban hullámokban jöhet a szorongás, depresszió, ingerlékenység, de meg lehet velük küzdeni. Segít, ha másokon segítünk, de óvakodjunk a rossz megküzdési módoktól. Szondy Máté klinikai szakpszichológus felsorolt egy sor jót, és emlékeztetett: a világjárvány mindenkit ráébreszt, hogy az élet tele van bizonytalansággal, amivel azonban megtanulhatunk együtt élni.","shortLead":"A hosszú ideig tartó karanténban hullámokban jöhet a szorongás, depresszió, ingerlékenység, de meg lehet velük küzdeni...","id":"20200329_koronavirus_karanten_szondy_mate_szorongas_pszichologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e86545-0e9c-4f9e-b5db-4d3b88c47c21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_karanten_szondy_mate_szorongas_pszichologia","timestamp":"2020. március. 29. 14:00","title":"\"Természetes, ha rosszul érezzünk magunkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tekert egyet a Duo nevű alkalmazását kiszolgáló rendszeren, és azt ígéri, a következő időszakban több újdonságot is behoz majd az appba.","shortLead":"A Google tekert egyet a Duo nevű alkalmazását kiszolgáló rendszeren, és azt ígéri, a következő időszakban több...","id":"20200330_google_duo_koronavirus_jarvany_videohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86db930b-dab9-4f7b-a421-d9313c538d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae44734-46e4-458a-b650-3f9a46959340","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_google_duo_koronavirus_jarvany_videohivas","timestamp":"2020. március. 30. 09:33","title":"Ingyen telefonálás, akár képpel is: új funkciók érkeznek a Google Duo appba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megemelt előleg, kitolt határidők, könnyebb elszámolás – ezek a főbb döntések.","shortLead":"Megemelt előleg, kitolt határidők, könnyebb elszámolás – ezek a főbb döntések.","id":"20200330_Konnyitesekrol_dontott_a_kormany_az_unios_tamogatasok_eseteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0dc5604-0210-4312-8781-0d3c5bd2f03e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Konnyitesekrol_dontott_a_kormany_az_unios_tamogatasok_eseteben","timestamp":"2020. március. 30. 14:53","title":"Könnyítésekről döntött a kormány az uniós támogatások esetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint több a fertőzött Spanyolországban, mint Kínában. ","id":"20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573f4c76-c7a3-4eb1-9498-ea94af338d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_koronavirus_fertozes_jarvany_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 30. 12:36","title":"Ismét 800 fölött az elhunytak száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán mindenkinek munkát ígér, újabb mélyponton a forint, egyre több kormányfő van karanténban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Orbán mindenkinek munkát ígér, újabb mélyponton a forint, egyre több kormányfő van karanténban. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20200331_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce8757-9c34-4b1b-88b8-7c321c264b72","keywords":null,"link":"/360/20200331_Radar360","timestamp":"2020. március. 31. 08:00","title":"Radar360: Rendeleti kormányzás és védőruhahiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter azt mondta, veszélyhelyzet alatt is ülésezhet az Országgyűlés.","shortLead":"Egyre több tesztet végeznek majd el, ha nem lesz elég mentő, a rendőrök veszik át a feladatot. Gulyás Gergely miniszter...","id":"20200330_Gulyas_rendor_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267262d9-1579-4f44-9ebb-94b207b6663b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0c4d0d-5e09-41ee-a449-48df032971a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Gulyas_rendor_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 15:25","title":"Gulyás: Idővel a rendőrök járnak majd ki elvégezni a koronavírustesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]