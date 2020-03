Jelenleg angol, orosz és arab nyelven tud, de hamarosan 20 nyelven válik elérhetővé az a viberes chatbot, amely a WHO honlapjával megegyezően frissül, így a felhasználók az üzenetküldő platformon belül is azonnal hozzájuthatnak ez elérhető legfrissebb információkhoz.

A WHO Coronavirus Info néven megtalálható chatbot az aktuális fejlemények mellett a védekezési módokról, maszkok használatáról is fontos információkkal szolgál, illetve "Mítoszok" néven egy olyan kvízt is tartalmaz, amellyel gyorsan kiderül, ki mit tud jól vagy rosszul a koronavírusról. A chatbot része az adakozási lehetőség is, mellyel a WHO világjárvány elleni küzdelmét lehet segíteni a COVID-19 Szolidaritási Felelősségi Alap számára felajánlott adományokkal. (Mint megírtuk, erre Facebookon is van lehetőség, pár gombnyomással.)

© Rakuten Viber

A chatbot ingyenes és a Viber mind az 1,1 milliárd felhasználója kapcsolatba léphet vele az alkalmazásból, ezen a linken.

A Viber emellett egy új matricacsomagot is elérhetővé tett, amely kiegészíti és támogatja a harcvonalban lévő egészségügyi dolgozók erőfeszítéseit a vírussal szemben, valamint motivációs és pozitív üzeneteket terjeszt világszerte a karantén ideje alatt. Azok, akik letöltik a csomagot a Viber matrica-áruházából, azonnali hozzáférést kapnak a chatbothoz.

