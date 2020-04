Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69199149-70d9-4239-ae60-d1cf3cc5c6c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a kórházak fontosságához hasonlítható az amerikai kormány szerint a fegyverboltok jelentősége, még a járvány miatti korlátozások alatt is nyitva maradhatnak, ahol a helyi vezetés úgy dönt.","shortLead":"Az élelmiszerüzletek, a gyógyszertárak és a kórházak fontosságához hasonlítható az amerikai kormány szerint...","id":"20200331_usa_fegyverbolt_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69199149-70d9-4239-ae60-d1cf3cc5c6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b45e73-367b-4ae1-af04-cbd3cbbd723a","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_usa_fegyverbolt_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 06:03","title":"Az amerikai kormány szerint alapvető fontosságú, hogy a fegyverboltok nyitva maradhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A két focista engedély nélkül hazautazott, amivel a klub sportigazgatója szerint csapattársaik és a hozzátartozóik egészségét is kockáztatták.","shortLead":"A két focista engedély nélkül hazautazott, amivel a klub sportigazgatója szerint csapattársaik és a hozzátartozóik...","id":"20200331_kisvarda_foci_szerzodesszeges_koronavirus_roman_labdarugo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cccc59d-5290-42bb-8fc7-735f24cdd433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6600ab9-a2c9-4875-9c27-972db810daf0","keywords":null,"link":"/sport/20200331_kisvarda_foci_szerzodesszeges_koronavirus_roman_labdarugo","timestamp":"2020. március. 31. 22:05","title":"Két román légióst rúgott ki a Kisvárda, mert hazalógtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A laboratóriumi vizsgálatok 33 új fertőzést igazoltak.","shortLead":"A laboratóriumi vizsgálatok 33 új fertőzést igazoltak.","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8472fb87-f149-4b9e-8d22-3629fc8e9903","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 01. 06:55","title":"Négy újabb halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és az embercsempészet elleni küzdelem is. ","shortLead":"Az uniós művelet része lesz az illegális líbiai olajexport feltérképezése, a líbiai parti őrség kiképzése és...","id":"20200331_libia_eu_katonai_muvelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f3d981f-48ee-4c83-880e-2c45c3557722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607d62da-19ae-40da-8a6b-ef02dee172be","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_libia_eu_katonai_muvelet","timestamp":"2020. március. 31. 20:24","title":"Fegyvercsempészek megállítására indít katonai misszót az EU a Földközi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat az emberek, most egyből leállt az élet. A stand-upos otthoni relaxációval kezeli a bezártságot és már azon gondolkozik, hogy mi jöhet ezután. ","shortLead":"Litkai Gergelyt meglepte, hogy míg egy olyan fenyegetés megállításáért, mint a klímaváltozás, nem tettek sokat...","id":"20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90c1e907-9936-49e0-95f5-9d72d61fd7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a946b03c-14a9-4cb8-b2fa-0b8604b97364","keywords":null,"link":"/360/20200331_Litkai_Gergely_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 31. 18:30","title":"Litkai Gergely a Home office-ban: \"Ez egy jó lehetőség, hogy restartot nyomjunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab289c7-a7a1-46f2-9e17-7756a01f04ed","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szolgáltatás emelt díjas sms-ekért cserébe azt ígérte, hogy érdekességeket árul el a kérdező életéről. ","shortLead":"A szolgáltatás emelt díjas sms-ekért cserébe azt ígérte, hogy érdekességeket árul el a kérdező életéről. ","id":"20200401_gvh_kerdezd_a_bongot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ab289c7-a7a1-46f2-9e17-7756a01f04ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ba03d7-51b2-4ee7-8a8d-4c745ce043de","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_gvh_kerdezd_a_bongot","timestamp":"2020. április. 01. 18:01","title":"Letiltották a Bongót, amely súlyos pénzeket gombolt le a tinikről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell, azaz a bérlő vagy a vevő fizetni köteles. Az állam még beavatkozhat.","shortLead":"A járvány sem változtatta meg az ingatlanpiacon azt az alapelvet, hogy a szerződéseket teljesíteni kell, azaz a bérlő...","id":"20200401_Az_ingatlanberloket_es_a_berbeadokat_is_nehez_helyzetbe_hozta_a_valsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5281fc5e-0e8c-4c64-bb90-b133ca1310c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9458a7f2-6ef8-46d9-b374-4316b55cd22d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200401_Az_ingatlanberloket_es_a_berbeadokat_is_nehez_helyzetbe_hozta_a_valsag","timestamp":"2020. április. 01. 17:48","title":"Az ingatlanbérlőket és a bérbeadókat is lehetetlen helyzetbe hozta a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más országokéhoz képest kicsi, de célzott és megfontolt lesz. Az intézkedések nagy része április közepén, május elején léphet életbe, amikor remélhetőleg már az ország újranyitása lesz terítéken. Az csak évek múlva fog kiderülni, hogy ez volt-e a hatékony megoldás.","shortLead":"A magyar költségvetés eddig nem szakadt bele a válság kezelésébe, Orbán „történelmi” csomagja is valószínűleg más...","id":"20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7615758a-43a7-4e4a-88a8-41d6ff45bff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f92e84-911a-4cf9-839f-ab253c51c43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_koronavirus_gazdasagelenkites_csomag_koltsegvetes","timestamp":"2020. április. 01. 06:30","title":"Könnyen lehet, hogy Orbánéknak van igazuk, és nem kell ész nélkül szórni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]